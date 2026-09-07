首批“20后”入学，学生名字更中性

温州晚报 2026-09-07 09:27:00

一年级新生的名册正在悄然发生变化，往年满眼的“梓”“涵”“轩”“萱”已经很少见了，取而代之的是一批更有国风味道的名字。

温州网讯 9月4日，第一批“20后”正式步入小学，一年级新生的名册正在悄然发生变化。记者联系市区多个学校发现，往年满眼的“梓”“涵”“轩”“萱”已经很少见了，取而代之的是一批更有国风味道的名字，像“桭”“疄”“琋”这样平时不多见的字也出现在花名册里。老师们翻名册时有个明显感受：山水、美玉这类意象用得特别多，中性化名字占比高了，光看名字分不清是男孩还是女孩，一个班里几乎找不到重名的。有意思的是，这届一年级家长的年龄跨度超过20年，从“70后”到“90后”都有，取名审美自然也跟着多元起来。一起来看看他们如何开启上学的新篇章。

鹿城区：温州市南浦实验中学附属小学

166名新生与“八仙”开启成长第一课

9月4日上午，温州市南浦实验中学附属小学校门口已是一片欢腾，166名刚背上书包的一年级新生被一双双大手迎进校园，大队干部为他们佩戴校徽胸针，在礼仪队员的陪伴下，孩子们踏上红毯，跨过成长台阶，穿越“八仙启新程，逐梦向新学”主题拱门，领取八仙卡片，正式踏入校园。

今年，新生们共分为四个班。学校在传统课程之外，还为这些孩子准备了蒋英民乐团、英语绘本活动课、科学社团、钱学森少年社团等特色课程。对刚入学的孩子来说，这些名字或许还有些陌生，但在未来六年里，它们将一点点打开艺术、语言、科学与梦想的门。

本次迎新以“八仙启新程，逐梦向新学”为主题，将八仙过海文化作为整套仪式内核。校领导为新生朱砂开智，轻点红痣启悟心窍；孩子们来到吉物体验区，触摸大葱、芹菜、苹果等吉祥物件，收下成长祝福；阵阵鼓声响起，同学们鸣鼓立心，许下求学志向；老师们耐心指导新生提笔学写“人”字，体会“先成人再成才”的育人初心。

仪式过后，一年级新生收到学校准备的入学礼包，里面装着年糕、薯条、旺仔牛奶、计时器、棒棒糖和字典。据悉，着每个礼物是学校老师们精心挑选，代表着独特的祝福：比如字典，寓意“有问必答”；计时器指的是“争分夺秒”，薯片则有“薯”你最棒的含义。问起收到礼物的心情，一名新生仰起脸笑着说：“高兴！”简单的两个字，把初入校园的紧张都化开了。温州肯恩大学国际生也来到现场，用中英双语迎接新生，并走进各班暖心探访，与孩子们互动合影。

新生入学不安排课程，老师们带着孩子参观校园，认识书法、龙狮、足球等学校特色文化。回到教室里，新生们们的课桌上还放着一本《一年级不可怕》的绘本，老师们用故事告诉孩子：新环境、新朋友、新生活，其实并不可怕。

另外，8月31日，温州市南浦实验中学教育集团春晖、锦江、锦绣校区的校园迎来了七年级新生。在现场，科技感满满的Pepper机器人与新生趣味互动，老师们送上迎新大礼包。教室更是被精心装点，黑板上书写着暖心欢迎寄语，课桌上摆放着整齐的班级姓名牌，无论是开学第一课PPT，还是班级大礼包，每一处布置，都藏着学校的巧思，让新生感受到集体的融融暖意。

龙湾区：龙湾区桃花岛小学

100多名新生自制纸飞机签到

自制纸飞机签到、摸高挑战、抽取迎新盲盒……9月4日，龙湾区桃花岛小学迎来100多名新生。老师们把开学第一天设计成了六站体验活动，一站一站陪着孩子走进小学生活。

上午，孩子们在家长陪同下来到校门口，他们收到的第一份礼物，是别在胸上的红花以及一张专属明信片。在纸飞机签到墙前，孩子们把提前折好的纸飞机一只只贴上去，家长举着手卡，拉着孩子在喷绘背景前拍照。在经过摸高挑战和画笑脸环节之后，新生们就能拥有一枚活动章，随即可以去盲盒区抽取自己的迎新礼物，盒子里是一个个“桃桃”吉祥物挂件，不少学生直接挂在了书包上。在教室里，每一位班主任还为新生们送上一朵桃花纸花，如此正式迎来他们的第一节课。

桃花岛小学的开学第一课照例是班会。有的老师带着孩子们互相介绍，有的领着逛校园，还有的做起了小游戏，主要是让这些刚离开幼儿园的孩子放松下来，别把上学当成一件紧张的事。

这一张张笑脸的背后，是桃花岛小学提前十天的工作准备：8月24日师德培训，明确低年级教育重点；26日开展迎新专项培训，演练情绪急救；27日集体备课，主打趣味轻松的课堂；31日召开部署会，细化入学课程、礼仪训练、安全教育和家校对接等各项工作。从入校到入班，每个环节都透着对新生的温柔与用心。

据悉，本学期学校将继续开展新生适应性课程，帮助一年级小朋友适应小学生活，养成良好的生活和学习习惯。同时，学校也积极开展社团拓展课程，在之前课程的基础上，本学期还增设了马术课、冰球课等课程，以丰富孩子们的课余生活，发现孩子们的闪光点，培养全面发展的“小桃芽”。

瓯海：南湖小学朝霞路校区

校园变身“逐梦天空之城”

“我超喜欢这个种子礼物！回家我就要把它种起来，好好浇水，等着它发芽。”9月4日上午，在温州市南湖小学教育集团朝霞路校区，一年级新生吴承峻捧着刚抽到的“幸福满满”满天星种子，笑得合不拢嘴。在他身后，云朵和飞机造型装点着校门，湛蓝拱门下，该校迎来了投用以来的首批210名新生。

南湖小学教育集团朝霞路校区的迎新仪式没有常规签名墙，而是每个孩子在云朵木片上写下自己的名字，随手涂上太阳、小花、笑脸，再投进梦想飞机装置，留下独特的入学印记。整个学校变身“逐梦天空之城”，将足球运动体验融入游戏，在迎新中让孩子们动起来。此次，学校还在现场设置了时光邮筒，里面是家长们的成长寄语，等待六年后毕业的孩子启阅。

据悉，朝霞路校区新生共开设6个教学班，实行小班化教学，此次入学的新生中，少数民族有不少，有蒙古族、土家族、壮族、回族、畲族的学生。开学第一周，学校安排了校本课程《气质娃“绘”上学》，借助生活化绘本阅读，从熟悉校园、同伴交往、规则养成、学科启蒙几个方面帮孩子平稳过渡。常规课程之外，一年级还增设了英语、AI机器人、阅读等特色课程，体育课每周安排4节，开设匹克球、乒乓球、足球等专项运动。

朝霞路校区是瓯海区今年新投用的4所学校之一，占地面积24950平方米，办学规模36个班级，配建了多功能厅、图书馆、体育馆、舞蹈室等专用教室。学校投用后新增优质义务教育学位约1620个，将有效补齐南湖片区优质小学教育资源短板。

来 源：温州晚报

原标题： 一起来看看一年级新生的迎新仪式

首批“20后”入学，学生名字更中性

记者 傅芳芳 图片由学校提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com