潮新闻 2026-09-07 09:36:00

作为温州主城区，鹿城区面临着土地资源紧张、发展空间受限的现实瓶颈。为破解这一困局，该区主动求变，将人工智能产业作为发展转型升级的重要突破口，以中国（温州）智能谷建设为重要载体，持续下好“AI+”先手棋。

日前，在温州鹿城杰莫尼工艺品公司，负责人潘文晓通过一款名为“飞影”的AI电商工具进行产品设计。只需输入简单指令，短短几秒内，AI便批量渲染出光影逼真、质感细腻的打火机花色。随后，他一键上传，4000多个不同花色的打火机样式链接源源不断地铺向海外电商平台。

中国（温州）智能谷山水智创中心。受访者供图

潘文晓告诉记者，以前做跨境电商，最怕产品水土不服。如今公司能在国内生产基础款金属打火机并直接出海，国外买家选中款式后，再打印图案发货，不仅规避了库存风险，更因海量款式带动销量增长3倍。

让杰莫尼工艺品受益匪浅的“飞影”AI电商工具来自鹿城区本土企业欢腾软件。作为温州主城区，鹿城区面临着土地资源紧张、发展空间受限的现实瓶颈。为破解这一困局，该区主动求变，将人工智能产业作为发展转型升级的重要突破口，以中国（温州）智能谷建设为重要载体，持续下好“AI+”先手棋。目前，智能谷一带已集聚了一批人工智能企业。

为助力人工智能企业“扎得下、长得好”，鹿城区将进一步推进空间、平台、算力等基础建设，持续优化创新生态：全年新增孵化空间100万平方米，并创成新一批概念验证平台；针对企业算力成本高的问题，当地政府联合多家运营商推出“集中采购、批量折扣、低价供给”解决模式；整合企业、高校及科研院所资源，组建共享型研发团队，深入企业精准对接智能化改造需求，推出更多针对性解决方案。

聚鞋优品3D打印制鞋车间。受访者供图

此前，鹿城区不少鞋企面临着品牌化、时尚化、个性化转型升级困扰。如今，AI应用无缝嵌入制鞋流程，从“智能配色”到“爆款衍生”，不仅让鞋款设计紧跟全球潮流，其内置的智能建模算法更能精准优化鞋型结构，提升穿着舒适度。走进位于鹿城区的聚鞋优品3D打印制鞋车间，不同于传统鞋类生产流程，技术人员只需在屏幕前轻点鼠标调试参数，新型高分子材料便在液体池中层层堆叠、缓缓成型。短短数小时内，一双双造型新潮的3D打印鞋便“浮出水面”。“这些3D打印鞋在市场上非常受欢迎。”聚鞋优品负责人殷刚表示，这项技术已在多数头部鞋企推广应用。

不止于制鞋业，一批“新解法”正加速涌现：视科仪器培育的非接触式多光谱颜色检测仪，打破传统接触式测量的限制；嘉瑞拱腰式移动机器人实现山地、坡地的全流程智能作业；启惠智能的颗粒挤出式3D打印技术更是将原材料成本降低80%以上。得益于AI赋能，前七月，鹿城规上工业增加值同比增长11.2%。

来 源：潮新闻

原标题： 以中国（温州）智能谷建设为载体 鹿城区推动传统产业AI“智”变

记者 戚祥浩 通讯员 施宁宁 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com