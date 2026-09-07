温州晚报 2026-09-07 09:27:00

2026年“淘老茶杯”浙江省保龄球联赛总决赛在温州市佳鑫保龄球馆圆满落幕，温州选手陈碎成、张俊君继去年在龙港举行的总决赛上分获男女冠军后，再度捧杯。

温州网讯 前晚，2026年“淘老茶杯”浙江省保龄球联赛总决赛在温州市佳鑫保龄球馆圆满落幕，共有来自全省各地的近百名选手参加角逐。最终，温州选手陈碎成、张俊君继去年在龙港举行的总决赛上分获男女冠军后，再度捧杯。

温州乐清蜜蜂队的57岁老将陈碎成是上届赛事男子个人冠军，去年做了小手术，今年痊愈后参赛，状态回升得如此之快，被现场观众戏称为“打疯了”。比赛中，陈碎成以绝对优势领跑男子排位赛，成为其他选手追赶的目标。最终，陈碎成继去年之后，再次捧起总决赛冠军奖杯。

“90后”温州选手张俊君是去年女子个人冠军，今年总决赛依然状态神勇，她以978分再次坐上女子排位赛第一的宝座。此次总决赛，张俊君、周驰、黄晓苗获得女子前三名，三人均是温州选手，张俊君蝉联冠军。

至此，历时近四个月的2026年浙江省保龄球联赛落下帷幕。今年的赛事于5月29日在嘉兴金手指保龄球馆开幕并进行首站赛事，此后分别在宁波、温州龙港和丽水进行了三站比赛，以及本次在温州市区举行的总决赛。纵观整个年度赛事，报名参赛选手达到近900人次，参赛人数及规模均超过去年。

浙江省保龄球协会供图

来 源：温州晚报

原标题： 2026年浙江省保龄球联赛总决赛落幕 温州男女选手双双卫冕

记者 魏华

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