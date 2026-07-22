温州业主房子全包装修踩大坑，支付165万元收到“烂尾工程”

温州晚报 2026-07-22 12:11:36

花174万元把300多平方米地上三层带地下室的新房交给熟人介绍的初创装修公司，本想图个“拎包入住”省心，结果支付了165多万元工程款后，工地直接陷入半停工状态。

温州网讯 花174万元把300多平方米地上三层带地下室的新房交给熟人介绍的初创装修公司，本想图个“拎包入住”省心，结果支付了165多万元工程款后，工地直接陷入半停工状态。更离谱的是，装修公司声称早已付完定金下单的定制电梯，被供货商私下戳破：所谓已经支付的10万多元定金，实际一分钱货款都没收到。

针对这起涉案金额巨大、性质恶劣的装修消费纠纷，温州市消费者权益保护委员会高度重视，第一时间启动联合维权机制，联合媒体共同介入调查，全程跟进纠纷事实核查与调解工作。

签了熟人介绍的“寻求”

两期付了95%工程款

王女士的这套房子至今大部装修项目还未完成

2024年9月，王女士经熟人牵线，得知设计师戴先生刚从大装修公司出来单干创业，出于支持朋友起步的心态，直接和他新成立的浙江寻求装饰工程有限公司签下全包装修合同。双方约定这套三层带地下室住宅，从硬装、软装到家具家电全部由装修公司包办，总造价174万元，总工期474天，约定于2025年12月31日实现拎包入住。

按照合同原本的付款规则，合同签订日付第一笔款，为总工程款的50%，即87万元；水电、木工基本完工、油漆进场刮第一遍底灰时支付第二笔款，即78万多元。但王女士说，实际上，装修公司只是把腻子粉、油漆这些材料拉到了施工现场，就催着她打款。碍于熟人情面，也出于信任，她在2025年5月就付了第二笔款，两笔费用合计，她一共已支付了165万多元工程款，占总造价的95%。

然而，让王女士没想到的是，第二笔款支付出去后，工地的施工节奏直接慢到近乎停滞。“到2026年4月，整个房子的装修，还停留在水电、木工基本完工，地砖铺了整整一年都没铺完一半，还错铺了好几处需要返工，楼梯修到一半就停了工，天花板的腻子就刮了一小片区域就再也没工人进场。”王女士说，眼看着离约定的2025年12月31日交付日期早已过去多时，她多次催促对方，对方每次都只丢下一句“很快开工”，转头就再也没了下文。

付了165万余元装修款

还只干了38万余元的活

王女士的这套房子至今大部装修项目还未完成

2026年7月20日，记者来到位于洞头灵昆街道的王女士这套住宅施工现场，映入眼帘的仍是一片未完工的工地，大部分装修内容都处于空白状态。“我前后付了装修公司165万多元工程款，但你看看，这里还是个工地现场，他们实际做好的项目，核算下来价值只有38万多元。”王女士说，现在她只能自己挨个对接供应商，电梯重新下单、入户门重新定制，以及空调、地板等全部自掏腰包采购，相当于花双倍精力、双倍成本重新装一遍房子。

王女士回忆，从去年下半年开始，因为工程进度实在太慢，她时常催促戴先生。2026年5月初，戴先生终于向其摊牌：此前收来的巨额工程款早就被挪作他用，根本没钱采购材料、雇佣工人，工程已经彻底推进不下去。念及之前的熟人交情，双方协商签下补充协议：剩余未完工的工程全部由王女士自行出资、自行找工人推进，后续产生的近100万装修款直接转为戴先生的装修公司欠王女士的借款，对方从2026年6月起每月还款不低于2万元，最晚2029年6月还清全部欠款。

王女士的这套房子至今大部装修项目还未完成

王女士说，当时装修公司反复向她保证，电梯、入户门的定金早就全部付完了，这部分钱不用她重复掏钱，也不用算进后续的欠款里，其中电梯的定金就达10多万元。可等她真正接手工地，催促电梯供货商尽快安排安装时，对方说出了让她后背发凉的真相：装修公司从来没付过一分钱电梯货款，供货商之前是配合装修公司瞒着业主假装已经下单，眼看要瞒不住了，才在2026年5月9日向她说出实情。

随后，王女士逐一核对才发现，不止电梯，连当初装修公司声称“已经付完定金”的定制入户门，同样一分钱货款都没付，从头到尾全是谎言。王女士告诉记者，2026年5月中旬，忍无可忍的她带着所有证据向温州市消费者权益保护委员会（以下简称“市消保委”）发起投诉，诉求是要装修公司退还还未施工的装修项目款项。

王女士说，市消保委接到投诉后非常重视，于2026年5月12日与6月16日两次组织双方当面调解。调解现场，她和装修公司一笔笔核对已完工工程量，最终核算下来，装修公司收了165万多元，实际完成的施工内容价值仅约38.99万元，像是地板铺设、淋浴器材安装、柜体制作等大部分的工程项目都还没动工，也确认了电梯、入户门装修公司没有付过所谓的定金，装修公司则当场承诺会退还未施工部分的工程款的一大部分，虽经消保委积极协调，但截至发稿，王女士仅收到对方转来的3万元，后续退款尚未到位。

“寻求”称资金周转出问题

并非恶意欺骗承诺退款

2026年7月21日下午，记者联系到涉事装修公司负责人戴先生，针对王女士和他之间这起装修工程纠纷核实情况。戴先生坦言自己与业主王女士相识近30年，双方私交一直十分要好，当初接下这份老熟人的装修单，本想凭借多年交情保质保量完成项目，没料到后续受家装行业大环境下行影响，自身公司资金链突发断裂，最终演变成了双方都完全不愿看到的失控局面。

对于王女士提及的“谎称已支付电梯、入户门相关款项”这一核心争议点，戴先生没有做出任何否认，主动承认自己确实向王女士隐瞒了相关款项并未实际支付的事实，但反复强调自己并非出于恶意欺骗。

戴先生解释，当时工地现场根本不满足电梯、入户门进场测量、安装的基础条件，提前把全部货款打给供应商完全没有必要，按照家装行业通用的常规操作，完全可以等临近对应施工节点时，先支付几万元定金下单，正式发货前再补齐剩余尾款即可，既不会耽误后续正常施工节奏，也能缓解公司当下的资金压力。只是当时王女士因为工程接连停滞，多次主动追问项目进度，又反复核实电梯、入户门的付款进度，自己一时情急才谎称已经把相关款项打给了供应商，原本还打算等手头资金周转开之后，悄悄补上这两笔款项，把整件事平稳圆过去，完全没料到2026年5月1日签订补充协议后仅一周左右，王女士就发现了两笔款项并未实际支付的实情，直接彻底消耗掉了双方积攒近30年的全部信任。

除此之外戴先生还补充说明，2026年5月1日和王女士签订补充协议时，双方约定将还未投入到王女士这套房屋装修工程中、但已经提前收取的款项，以分期还款的形式退还给王女士，同时支付相应利息，在2029年6月前全部还清，他十分清楚这是王女士特意为他放宽了还款周期，给他留出足够的资金周转空间，内心对此非常感激。

戴先生明确表示，自己从始至终都没有推诿理应承担的责任，电梯和入户门的这两笔应付款项，他完全认可由他来支付，对应的所有相关费用自己会全额承担，绝对不会赖账。同时他提到，在市消保委组织的两次当面调解过程中，自己也始终明确表态会退还所有未施工部分的对应款项，只是现阶段确实没有办法一次性拿出全部的欠款，但自己一直在想尽各种办法筹措资金，当下的计划就是优先把电梯和入户门对应的款项凑齐支付给王女士。

记者将持续关注这起装修纠纷的后续发展。

来 源：温州晚报

原标题： 温州业主房子全包装修踩大坑，支付165万元收到“烂尾工程”

记者 陈培培 文 摄 实习生 郑好

本文转自：温州新闻网 66wz.com