温州队出征2026“浙BA”！9月11日晚主场迎战诸暨队

温州晚报 2026-09-08 08:14:24

“温州加油，温州必胜！”9月7日晚，2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）省级争霸赛温州市联队出征仪式举行。9月11日晚，温州队将在温州体育中心体育馆迎来新赛季首秀，主场迎战诸暨队。

温州网讯 “温州加油，温州必胜！”9月7日晚，2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）省级争霸赛温州市联队出征仪式举行。9月11日晚，温州队将在温州体育中心体育馆迎来新赛季首秀，主场迎战诸暨队。

在结束当天下午的分组对抗训练后，出征仪式于晚上7时许开始。在热烈的掌声与欢呼声中，温州市联队领队、教练员、队医和全部24名队员整齐列队，队员们精神抖擞、斗志昂扬。

仪式上，温州队队长杨希龙带领全体队员郑重宣誓：“我们将发扬顽强拼搏、团结协作的体育精神，同心聚力，敢拼敢闯，为温而战，奋勇前行，温州加油，温州必胜！”温州队啦啦队代表徐开承诺：文明观赛，热情助威，展现温州球迷风采，“祝愿温州队赛出瓯越健儿精气神，家乡父老为你们撑腰！”

仪式结束后，杨希龙、颜谋植和叶光辉三位上赛季功臣接受了记者的采访。杨希龙表示，跟上届比赛相比，今年的比赛多了更多的“小孩哥”（年轻球员），大家准备的时间更充足，技战术配合、默契程度都有所提升，对温州队来说是一个新的挑战。温州队24名队员中，征战过上赛季的有10人，14人为新人。杨希龙认为，新队员都很优秀，作为全队最年长的老将，他希望能给新队员多传授经验，让他们在赛场上打出自己的水平，为温州队争光。面对9月11日与诸暨队的首场比赛，杨希龙表示，去年温州队与诸暨队交手两次，相对比较熟悉，球队还会继续研究对手的比赛录像。

面对相同的问题，颜谋植则表示，今年让他感觉更有归属感，身上的使命也更重了。今年的温州队增加了很多新鲜的血液，年轻球员在训练和日常生活上都很自律。“我们温州队一定会每一场比赛放低姿态，全力争胜。”面对首秀的对手，颜谋植认为，经过上个赛季的磨炼，诸暨队在各方面都有一定的提升。温州队最近这段时间一直在坚持训练，他再次强调，温州队要放低姿态，“诸暨队是个强队，我们要向他们学习，尽力战胜他们。”

说到两个赛季的不同感受，叶光辉表示，去年刚开始自己比较懵懂，今年大家都很重视，每支队伍都增强了实力。“我觉得今年困难更多了，希望今年温州联队能走得更远一点。”作为老队员，叶光辉表示依然很激动能代表温州市联队出战，希望自己能保持状态，打得比去年更好。面对与诸暨队的首场比赛，叶光辉表示，温州队尤其是新队员要在防守上做得更细致一点，然后在进攻上打得更加放开。

去年首届浙BA，温州队连战连捷，小组赛豪取19胜1负，高居所有队伍之首进入淘汰赛。八强战两回合战胜永康队，半决赛1比2不敌丽水队，最终获得第三名。在总决赛中，杭州队战胜丽水队夺冠。

今年，浙BA省级争霸赛参赛队伍从上届的22支扩容至28支，包括全省11支市联队和17支县大队，杭州、宁波、温州、金华、台州、嘉兴六个人口较多城市的预选赛前两名直通省级舞台。就今年的市队来说，各队在去年阵容的基础上纷纷增加年轻新人，但实力是否得到补强，尚需在比赛中真刀真枪检验。

9月4日晚的揭幕战，杭州队主场以63比79不敌台州队。杭州队今年没有了赵哲轩（征战中国大学生篮球联赛）和吕升平（代表临安队征战浙BA），虽然补充了几名年轻球员，但正如19岁的王宇韬所说：“有压力也有动力。”结果，杭州队全场被动，首秀便以16分之差落败。

9月5日晚，上届亚军丽水队主场以76比70战胜永康队，永康队末节一度将分差追至仅差4分。丽水队核心球员倪豪凯在比赛中多次错失罚球，四节40分钟比赛，他上场37分27秒，得到38分，占了全队分数的一半。猜测倪豪凯的内心在说：“徐敏伟，你快回来，我一个人承受不来。”上赛季受伤的丽水队队长徐敏伟目前处于康复阶段。

9月6日晚，临安队主场以80比89不敌舟山队，临海队主场以79比72战胜绍兴队，临海队成为小组赛中首支战胜市队的区县队，台州赛区两支队伍两战全胜，杭州赛区两支队伍两战皆负。

9月11日晚，上届季军温州队将迎战实力不俗的诸暨队，没有了瑞安“五虎”、补充了新人的温州队会有怎样的表现？离首秀还有几天时间，温州队的小伙子们正在抓紧训练、磨合队伍、演练阵容，力争取得开门红。

来 源：温州晚报

原标题： 温州队出征2026浙BA！9月11日晚主场迎战诸暨队

记者 魏华/文 张啸龙/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com