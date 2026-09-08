温州日报 2026-09-08 09:09:03

9月7日上午，市区公园路口中山桥畔人头攒动、温情涌动。以“弘扬慈善文化 践行慈善惠民”为主题的鹿城区第十一个“中华慈善日”公益慈善嘉年华活动在此火热启幕。

弘孝亭义工为市民拔罐。董吉妮 摄

温州网讯 9月7日上午，市区公园路口中山桥畔人头攒动、温情涌动。以“弘扬慈善文化 践行慈善惠民”为主题的鹿城区第十一个“中华慈善日”公益慈善嘉年华活动在此火热启幕。红日亭、三乐亭、旭日亭、复兴亭、东日亭等35支义工队、300多名义工齐聚现场，设立60个便民摊位，将理发缝补、推拿艾灸、中医问诊、法律咨询、书画赠送等贴心服务，连同南瓜饼、炸花球、煎饺、葱油饼、凉粉、银耳汤、杏仁腐等温州名小吃倾情奉上，送到市民心坎里。

早上8点不到，活动现场已是人来人往，吆喝声、欢笑声、锅铲碰撞声交织成一片。红日亭的摊位上，一大锅温州炒粉干刚一出锅，立即就被热情的市民围得水泄不通。“早上没吃早饭，正好可以尝尝小吃。”市民陈阿姨端着纸碗笑着说道，自己早上空腹到附近医院抽血还没吃饭，正好赶上这波“及时雨”，“吃在嘴里，暖在心里”。“新温州人”小李也难掩激动：“我来温州工作两年，一直听说温州小吃有名、温州人有爱，今天真切感受到了。刚才排队的时候，旁边阿姨还跟我聊家常，教我怎么吃杏仁腐最地道，特别亲切。”

东日亭的摊位前也是香气扑鼻。负责人潘金龙一边翻动着锅里的炸花球，一边向记者介绍，为了备足食材，义工们凌晨4点30分就赶到亭里开始准备。“早上7点多到现场现做红豆饼、炸花球，这两样是我们东日亭的招牌。”潘金龙说，当天他们准备了600个红豆饼和100斤花球材料，不到一个小时就送出了一半。不少市民领到后当场品尝，竖起大拇指连声称赞“还是老味道”。

厨师义工队的摊位前排起了十几米长的队伍，成为全场最火爆的“打卡点”之一。市民邵阿公和老伴排在队伍中，耐心等待刚出锅的葱油饼。“我们闻着香味就来了。”邵阿公笑着说。厨师义工队负责人卢文勇告诉记者，为了这顿“爱心早餐”，队员们从前一天傍晚5点多就开始准备食材，当天现场带来了500个葱油饼、一大桶清凉粉，还有特意从云南空运回来的山药籽，只为让市民吃得新鲜、吃得满意。

除了美食摊位，理发、推拿、拔罐、艾灸等服务区同样人气高涨。新青年义工队的理发师手持剪刀，动作麻利地为一位八旬老人修剪头发，老人对着小镜子左看右看，满意地说：“手艺好，态度更好！”六方和义工队的摊位前，几位买完菜的市民趁着空闲来放松肩颈，义工一边推拿一边讲解日常保养的小窍门。拍证件照的摊位前，年轻姑娘们整理好衣领，在镜头前留下一张张笑脸，有市民笑着说：“这可是我拍过最有意义的证件照。”

从凌晨备料到清晨开摊，从理发推拿到小吃飘香，60个摊位承载着35支义工队的拳拳爱心。这场嘉年华不仅让市民在家门口享受到实实在在的便利与美味，更让“人人可慈善、处处有善举”的理念深入人心。在这个属于善意的日子里，鹿城义工们用一锅锅热粉干、一张张葱油饼、一双双巧手，把惠民服务送到了群众身边。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城公益慈善嘉年华火热开场 35支义工队60个摊位送服务传温情

记者 董吉妮

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