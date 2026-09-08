开局“十五五” 教育启新程 “好学温州”绘就高质量发展新图景

温州日报 2026-09-08 08:00:55

站在“十五五”开局之年，我市锚定2030年基本建成城乡一体均优、教育质量领先、科创支撑强劲、亮点特色鲜明、教育生态优质的教育强市目标，系统谋划“十五五”教育事业发展规划，构建与温州“一圈一极一中心”城市定位高度匹配的高质量教育体系。

温州市实验小学学生在写生。曾庆明 摄

开学季，温州市蒲鞋市小学开展暖心拥抱活动。王虹 摄

温州中学本部和南湖校区航拍图。何勇 摄

温州网讯 今年9月，温州中学南湖校区迎来首批新生。这座坐落于三垟湿地畔的现代化校园，以全国普高首个健康建筑和首幢“零能耗建筑”的双重身份亮相，面向市区扩招。

这所百年名校办学空间的历史性拓展，正是温州应对人口变化、补齐优质学位短板的攻坚缩影。站在“十五五”开局之年，我市锚定2030年基本建成城乡一体均优、教育质量领先、科创支撑强劲、亮点特色鲜明、教育生态优质的教育强市目标，系统谋划“十五五”教育事业发展规划，从立德树人、城乡一体、产教融合、队伍建设、数智赋能、科学治教六方面探路先行，构建与温州“一圈一极一中心”城市定位高度匹配的高质量教育体系。

扩优提质回应民生期盼

以“温州速度”破解“上好学”难题

人口结构性变化是“十五五”期间教育发展的最大变量。温州将探索建立“基础教育各学段学位资源监测预警机制”，推动资源在城乡之间、学段之间有序统筹，实现人口峰谷应对从项目化挖潜上升为制度化调配。

普高学位攻坚跑出“加速度”。面对普通高中学位高峰，温州通过挖潜扩容、新增建设、闲置改造、资源整合等方式积极应对。今年以来，实施中小学改扩建项目75个，年内新增学位1.2万个，14个普高项目获批中央“两重”资金6.42亿元，多途径新增公办普高学位4037个。规划明确构建学位资源监测预警机制，推动资源在城乡、学段之间有序统筹。今秋投用的温州中学南湖校区，可容纳22个班级，与老校区功能互补、统筹运行，正是这一攻坚的标志性成果。更值得一提的是，该项目历时仅一年半，刷新全市教育基建速度纪录，更以两项“全国首创”为绿色校园建设提供“温州样本”。

全域推进国家义务教育优质均衡发展县和国家学前教育普及普惠县创建。“七山二水一分田”的地理格局曾长期制约温州教育均衡发展。“十五五”期间，温州将以全域完成国家级“两县创建”为目标，构建普惠优质的教育基本公共服务体系。今年以来，学前教育构建就近优质入园、托幼一体“15分钟服务圈”，出台“萌宝空间”改造指导意见，托幼一体化幼儿园占比达67.5%，经验登上央视《新闻联播》，“未来乡村园”品牌亮相世界学前教育大会；义务教育推进初中新质学校培育、未来乡村学校“五化”提升，“小飞鸥”入学便利化改革获《人民日报》刊发推介；普通高中深化“县中振兴”改善山区海岛办学条件。以“人”为坐标系精准配置教育资源，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

人才培养质量持续领跑。规划立足构建全维度育人新格局，将培养创新型人才作为高质量发展的核心支撑。深入推进全国中小学科学教育实验区建设，实施“沃土计划”“脱颖计划”，提升拔尖创新人才早期发现和培养质效。上半年，我市学子在五大学科竞赛中共斩获国赛金牌36枚，科学教育“双塔”行动入选全国优秀案例。心理健康服务扩面提质，成立青少年心理关爱应急专家团队13支，启动大中小学心育一体化建设，构建“全学段衔接、多主体协同”心育新格局。校园足球发展成效显著，新创全国足球特色校33所，数量居全省首位；温州二外斩获浙青赛U18组冠军。

铸魂赋能服务城市转型

以“温州探索”塑造教育发展新形态

教育不仅是知识的传递，更是城市核心竞争力的源泉。“十五五”期间，温州将从立德树人、产教融合、数智赋能三个维度发力，推动教育与城市发展同频共振。

“大榕树·温思政”铸牢育人根基。立足教育的政治属性，温州升级打造“大榕树·温思政”大中小学思政教育一体化品牌，今年已入选教育部首批思政教育典型案例。规划明确健全“全德育”工作体系，深入实施“品质校园”文化提升行动，倡导“小点位、小体量、小投入、可持续”模式，到2030年培育品质场景100个以上。落实“健康第一”理念，持续推进“阳光体育”“明眸皓齿”“温心健康”等品牌建设，创新建设“幸福校园”。温州中学南湖校区创新打造屋顶疗愈花园，正是“幸福校园”理念的生动实践。

产教融合赋能产业升级。温州民营经济发达，对应用型人才需求迫切。规划坚持“做精中职、做强高职”，围绕“5+5+N”产业发展布局，推动高校优化学科专业动态调整机制，稳步提升理工农医专业占比，支持高校建设未来技术学院、现代产业学院，深度融入“一港五谷”高能级科创平台建设，提升高校创新策源撬动作用。深化市域产教联合体、行业产教融合共同体建设，鼓励院校对接民营企业、中小微企业、新兴战略产业企业，推行现代学徒制、订单式培养等协同机制，推动优质高职教育资源辐射下沉县域办学，强化毕业生留温就业创业教育。上半年，全国首个职教专业发展指标体系出台，温职大设立揭牌，温州作为全省唯一地市代表在全省职教大会上作典型发言；在温高校新增2个学科入选ESI全球前1%（累计达22个），14项成果获省科学技术奖，温医大生物医药IEIC入选全省首批产教融合创新中心。

人工智能引领范式革命。规划将人工智能定位为推动因材施教、评价方式改革、教育治理现代化的核心变量，坚持AI不仅是技术工具，更是教育变革的“范式革命”。构建“1+X+Y”人工智能学习空间全域协同基础设施网络，全市域普及中小学AI通识教育三阶课程体系，实施教师AI素养分层分类培训，到2030年初阶、中阶、高阶课程覆盖率分别达100%、85%、40%，教育管理人员AI培训覆盖率达100%。重点深化“教育评价+AI”改革，健全学校发展型评价机制和学生综合素质评价体系，构建校长、教师数字画像体系，推动评价从“指标思维”转向“模型思维”。同时加强AI伦理教育，引导师生树立正确技术观、AI道德观。深入推进国家级基础教育教学成果推广应用示范区建设，形成“实践出题、研究解题、成果打造、实效撬动”的研究闭环，构建“研究型”教育样态。上半年，文成、瑞安等多个数字教育成果亮相2026世界数字教育大会，经验获《人民教育》刊发推广。

强师善治夯实发展根基

以“温州样本”构建教育良好生态

教育大计，教师为本；教育治理，生态为要。“十五五”期间，温州以教育家精神引领队伍建设，以多跨协同理念优化教育生态，为教育强市建设提供坚实保障。

校长任期制改革打破“终身制”。温州突破性推行“校长任期制改革”，实行差额任用、能上能下，将“校级领导三年任期制”与“学校发展综合评价”深度绑定。纵深推进“强教必先强师”战略，坚持将教育家精神融入教师培养培训全过程，以师德师风为第一标准，从严落实教职员工准入查询、从业禁止和失信惩戒等制度。全面搭建瓯越教育人才培养矩阵，深化教师分层分类培训改革，实施“中小学领航校长培养工程”，推动校（园）长、领军教师、乡村教师、班主任等队伍专业发展。出台中小学教师“四跨”（跨学段、跨学科、跨学校、跨类型）评聘管理意见，深化“市管县用”“共享教师”改革。完善教师工资长效联动保障和收入分配激励机制，持续减轻教师非教育教学负担，维护教师职业尊严和教育惩戒权，完善教师心理关怀与援助体系，统筹调动社会力量参与尊师惠师服务，以“严管”与“厚爱”并举为教育强市提供坚实人才支撑。

“四个优先”刚性落实。为了应对教育发展外部不确定因素，温州强化多跨协同、综合治理理念，将教育生态治理融入社会治理层面。压实各级党委政府教育发展主体责任，健全教育布局规划、教育资源配置、教育投入保障、教育问题解决等“四个优先”机制，严格执行“两个只增不减”要求。深化教育督导体制机制改革，健全教育督导机构设置与力量配备，刚性落实督导约谈和问责机制。

协同治理凝聚合力。联合部门完善涉校涉生安全事件联动应急处置机制、学生心理健康社会服务支持体系、校外培训机构网格化治理体系，推进“校家警社”协同共治。强化依法治教治校，探索青少年学生心理健康、防溺水等领域地方性立法，以法治凝聚共识、保障教育治理行稳致远。今年以来，校园食堂服务质量持续提档升级，教辅、校服规范管理让群众获得感、幸福感更足。

从普高学位攻坚的“温州速度”，到产教融合与AI赋能的“温州探索”，再到校长任期制改革的“温州样本”——“十五五”期间，温州正以改革探路、主动作为的姿态，构建起系统完整、特色鲜明的教育强市建设“施工图”。面向2030，这座“数学家之乡”将在人口结构深度变化、科技产业加速升级的时代浪潮中，为全国教育高质量发展贡献更多“温州经验”。

来 源：温州日报

原标题： 开局“十五五” 教育启新程 “好学温州”绘就高质量发展新图景

记者 曾云毕 通讯员 夏雯雯 苏玛利

本文转自：温州新闻网 66wz.com