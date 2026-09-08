温州日报 2026-09-08 09:09:04

9月3日12时许，乐清市公安局仙溪派出所接到一通急促的报警电话，一名游客在山中迷路被困，情况紧急。仙溪派出所当即启动“无人机空中巡查+地面警力搜救”的空地联动救援模式。同时，熟悉山路的村民得知情况后，主动赶来为民辅警带路。

温州网讯 “我被困在山上了，找不到路，体力已经透支了……”

9月3日12时许，乐清市公安局仙溪派出所接到一通急促的报警电话，一名游客在山中迷路被困，情况紧急。

接到报警后，民警谢善业第一时间赶赴现场，途中拨通郑先生电话并添加微信，通过视频电话仔细观察其周围环境情况。通话中，谢善业一边耐心安抚情绪，一边仔细询问其上山方向和行进路线，逐步缩小寻找范围，并反复叮嘱其原地等待。

山中地形复杂，郑先生无法准确描述所在位置，加之手机定位也存在偏差，为最大限度地缩短搜救时间，仙溪派出所当即启动“无人机空中巡查+地面警力搜救”的空地联动救援模式。同时，熟悉山路的村民得知情况后，主动赶来为民辅警带路。

救援力量随即兵分两路：一路操控警用无人机升空进行空中红外扫描，另一路则同熟悉山路的村民一道，沿着郑先生可能行进的方向寻找。

12时20分，搭载热成像技术的警用无人机凭借高空视野广、机动性强的优势，对周边区域展开全方位巡查。热成像镜头一寸一寸地扫过密林，敏锐捕捉人体热源信号。

12时30分，无人机升空约10分钟后，辅警章林法在无人机屏幕上发现一处山坡位置出现疑似人体热源。他随即将无人机画面实时发送给谢善业，谢善业则根据无人机画面锁定郑先生的大致位置后，迅速制定行进路线。

事发区域山势陡峭、植被茂密，民辅警沿陡峭山路艰难前行约20分钟，终于在密林深处一处陡坡找到了筋疲力尽的郑先生。谢善业和同事立刻上前，一边轻声安慰，一边主动接过他手中的随身物品，为他减轻负担。简单确认郑先生身体无大碍后，民辅警带领其开始向山下撤离。

下山的山路崎岖湿滑，多处路段需要手脚并用才能保持身体平衡，民辅警走在前方探路引路，指引郑先生踩着已经探明的落脚点，一步一步缓慢向山下挪动。

“太感谢你们了！”被民辅警一路护送下山后，郑先生连连道谢。

经了解，郑先生当日独自驾车前往龙西乡散水崖游玩。雨后瀑布水量充沛、景象壮观，他一时兴起，操控自带的无人机航拍取景，不料无人机失控撞上树枝，坠入山林。心急的郑先生根据无人机定位抄野路上山寻找，爬了许久终于找到无人机，却因路径陌生、体力透支，只得拨打110求助。

此次救援，既有警用无人机的科技赋能，也有民辅警的果断处置，更有熟悉山路的村民热心带路，多方协作共同抢下了救援黄金时间。

警方提醒：户外活动需要丰富的专业知识和经验，普通游客切勿盲目尝试。同时，不要选择未经开发的景区，如遇险情应及时报警求助。珍爱生命，安全出行。

来 源：温州日报

原标题： 无人机热成像显神威！乐清公安空地协同救出迷路登山者

记者 杜一川 通讯员 章淑婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com