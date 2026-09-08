温州日报 2026-09-08 09:09:03

近日，温州动物园又添“自由居民”。由温州动物园与温州市畜牧农机发展中心合作引进的雁荡麻鸡，正在展区坡道间“闲庭信步”。没有了封闭笼舍的束缚，仅短短数日，它们就和展区内孔雀、火鸡混熟，成为温州动物园里的流动风景。

温州网讯 近日，温州动物园又添“自由居民”。由温州动物园与温州市畜牧农机发展中心合作引进的雁荡麻鸡，正在展区坡道间“闲庭信步”。没有了封闭笼舍的束缚，仅短短数日，它们就和展区内孔雀、火鸡混熟，成为温州动物园里的流动风景。

工作人员说，像雁荡麻鸡这样的“自由居民”，动物园里还有不少。

雁荡麻鸡

入职动物园的“温州土鸡”

动物园里养鸡，这事听起来就稀罕。虽然入住温州动物园不足一月，但“安家落户”的雁荡麻鸡已经赚足了市民的好奇。看到两只麻鸡在山上觅食，听到嘹亮的打鸣，总有市民忍不住提问：“动物园里养的鸡，是啥珍稀品种？”“能放在动物园养，说明这鸡不一般！”

温州动物园工作人员听到这些疑问，都会笑着回答：“这是雁荡麻鸡，算不上珍稀物种，是我们温州土生土长‘本地鸡’。”他告诉游客，雁荡麻鸡是温州本土畜禽种质资源，这次作为温州动物园与温州市畜牧农机发展中心合作的一个展示项目，目的是科普原鸡驯化成家禽的演化故事，展现温州本土畜禽遗传资源的独特价值。

“这批鸡一共6只，目前对外展示的是一对，其余4只还在隔离饲养。”工作人员说，雁荡麻鸡分为青脚黑麻羽和黄脚黄麻羽两类，生性胆小，习惯躲藏在灌木丛之中。虽然雁荡麻鸡和孔雀、火鸡为邻，但因为生活场地开阔，食物来源各不相同，因此“邻里”之间和平共处，还经常“结伴”在展区溜达。

蓝孔雀

动物园的首批“自由居民”

如果问温州动物园最早的“自由居民”，那非孔雀莫属。早在十多年前，孔雀园改造完成之后，孔雀家族便开启散养模式。

“温州动物园孔雀种群一般维持在30多只，自从放养之后，整片山林都成了孔雀的领地。”工作人员说，孔雀活动范围很广，时而在展区周边漫步，偶尔会走到其他馆舍附近，傍晚便会返回栖息地休息。相比圈养，散养的孔雀生活更加松弛，不怕行人，因此游客常常能在动物园的多处展区附近偶遇它们。

他还特别提到，温州动物园有一只“网红孔雀”，每年到了发情季节，总守在动物园南门大桥，见到市民拍照就主动开屏，已成为动物园的“招牌孔雀”。

赤麻鸭

特立独行的“水中散户”

赤麻鸭

温州动物园的水禽湖，也有不少生性自由的“流动居民”，特立独行的赤麻鸭，就喜欢到处溜达。

赤麻鸭有着独特的生活节奏，它会赶在每天上午8点半动物园开园前，大摇大摆地从水禽湖上岸，如晨练般悠闲散步，沿着园内游步道到处溜达巡视领地，一直走到九曲桥附近。而随着游客增多，它便又原路返回到水禽湖，开启与邻居们“互动”的一天。

工作人员还告诉记者，除了登记在册的“自由居民”外，动物园里还有不少来蹭饭的“野生访客”。他随手一指，只见一只夜鹭正一动不动，“蹲守”在丹顶鹤展区周边，就等着工作人员喂食时，也能混口饭吃。还有水禽湖边的那只苍鹭，目不转睛盯着水面，被白眉鸭狠狠“警告”。

夜鹭

工作人员说，这些鸟类虽然“户口”不在动物园，却因为常年“寄居”，成为特殊的“野生访客”，工作人员也会适当添加饲料，从不拒绝它们来“蹭饭”。

来 源：温州日报

原标题： 土生土长的雁荡麻鸡“落户”！温州动物园再添“自由居民”

记者 夏婕妤 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com