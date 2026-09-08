温州22家省级科普教育基地上新 打造“无边界”沉浸式研学课堂

温州日报 2026-09-08 09:09:05

近日，浙江省科学技术协会、中共浙江省委宣传部、浙江省教育厅、浙江省科学技术厅联合公布第九批浙江省科普教育基地。全省共186家单位入选，其中温州22家在列。

大人与孩子们在矾山矿硐里进行研学体验。翁卿仑 摄

温州网讯 近日，浙江省科学技术协会、中共浙江省委宣传部、浙江省教育厅、浙江省科学技术厅联合公布第九批浙江省科普教育基地。全省共186家单位入选，其中温州22家在列。

新晋名单中，有焕新亮相的工业遗存，也有云端启航的智慧农场；有汇聚前沿科技的院校、企业基地，也有展现瓯越文脉的文博展馆、文旅景区。这些基地正以“文旅+科普”的全新姿态，为温州青少年的开学季献上了一份别样的“研学大礼包”。

工业遗存“破茧成蝶”

打造沉浸式“实景课堂”

上榜名单中，温州之光东屿工业遗存公园能源博物馆作为我市一级工业遗产和有机更新重点项目，通过创造性转化，将“工业锈带”蝶变为充满探索乐趣的“科普秀场”。

始建于1957年的东屿电厂，坐落于鹿城区南郊街道温瑞塘河河畔，曾是几代人的记忆坐标。2007年电厂关停，2020年启动有机更新，完整保留了电厂原有的烟囱建筑和锅炉、蒸汽管道等核心发电设备，通过修缮加固，让镌刻历史记忆的工业遗存得以保留。厂房内部被巧妙转化为能源科普展厅、多功能发布中心和商业配套区，运用实物展示、互动多媒体、场景模型等方式，将抽象的能源知识转化为可看、可听、可感的互动体验，让孩子们不仅可以生动鲜活地感知能源的转化奥秘，还能漫步在老厂房的廊道中，触摸历史的痕迹，领略工业遗产的厚重。

近年来，场馆创新组建了“小小讲解员”志愿服务队，让孩子们从参观者变为讲述工业故事、传播能源知识的“小主人”。凭借出色的儿童友好空间建设，该项目于近期入选全国第三批城市儿童友好空间建设可复制经验清单，向全国输出“温州经验”。

在温州，工业遗存变身“科普课堂”的活化案例并非孤例。日前，苍南县矾山镇矾都研学小镇成功入选浙江省特色科普研学村庄培育库名单，成为我市此次入选的5个村庄之一。

依托国家级工业遗产温州矾矿，矾都研学小镇将312矿硐、古老煅烧炉等特色遗址群，精心打造成为极具震撼力的“工业实景课堂”。走在幽深的矿硐中，历史的厚重感扑面而来。在这里，孩子们不仅能身临其境地感受矿硐深邃的自然构造，还能通过串联福德湾古村的古民居建筑、矾都矿石馆的丰富标本，触摸世界矾都六百多年的沧桑岁月。依托深厚的资源禀赋，小镇开发了超120门研学课程，不断延伸泛文旅的触达，串联起省级爱国主义教育基地朱程将军故居、鹤顶山生态茶园等本土资源，构建起地质科普、工业历史、红色教育、生态体验、农耕实践五位一体的完整研学矩阵。

硬核科技“跨界出圈”

播撒面向未来的“科创种子”

如果说工业遗存记录了过往的辉煌，那么现代科技则指向未来的星辰大海。新晋名单中，温州医科大学科研仪器创新技术与前沿应用科普教育基地、中国眼谷瞳趣视界眼健康科普馆等基地，正用前沿科技开启一扇扇通往未来的“智慧之窗”。

其中，瞳趣视界眼健康科普馆位于龙湾区中国眼谷小镇，展览面积约711平方米，由“户外光艺术装置”“展示区”“讲座区”和“文创区”构成。

展馆内汇聚前沿科技成果，应用了多种类的多媒体互动技术，如VR、红外感应、物体识别、透明屏、互动投影等，聚焦眼视觉科普、护眼知识传达，以眼健康知识科普展示及传播为核心，通过富有趣味性和参与感的展项设计让青少年掌握眼球结构、视力检测、科学护眼等核心知识，建立主动护眼意识，打造可持续的儿童眼健康科普研学范式，助力提升公众科学护眼素养。

自创建以来，眼谷小镇主打“小小眼科医生”研学项目，通过整合超级眼视光医院、科普馆等场景，构建了“科普教育+职业体验+运动健康”多维一体的创新研学体系。除了硬核的科技研学，小镇创新打造的“瞳谣LIVE”周末音乐品牌也吸引了大批年轻游客，让科普教育在轻松的氛围中自然发生。

除了眼健康科技产业的“跨界出圈”，温州在“硬核科技”赋能乡村文旅方面同样动作频频。近日，全国首家以太空果蔬育种、现代农业科普与科创劳动教育为核心的浙江瓯海太空果蔬科技小院，在瓯海区仙岩街道岩二村正式立项，填补了区域乡村高端科创研学空白。科技小院的落成，让岩二村的第二课堂不仅有农耕与采摘，更有太空种子的萌发与智慧农场的图景。依托村内闲置场地和200亩农用地，基地将常态化开展太空果蔬育种试验、航天农业知识宣讲、前沿现代农业科普、沉浸式劳动实践等活动；同时联动中草药项目，打造“太空农业+中医药文化”特色融合体系，进一步打破乡村科普资源壁垒，让青少年在家门口就能接触航天科技与智慧农业。

来 源：温州日报

原标题： 我市22家省级科普教育基地上新 打造“无边界”沉浸式研学课堂

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com