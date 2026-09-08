一家三位校友同框！罗震携妻返校送妹，续写温商院情缘

温州商学院 2026-09-08 09:23:38

一纸录取通知书，续写一段动人的校园情缘。近日，温州商学院2015届校友罗震，偕同妻子一同重返阔别已久的母校，护送妹妹踏入校园，开启属于她的大学新篇章。一个鲜为人知的缘分也随之揭晓：罗震、妻子、妹妹三人均为温州商学院校友。

一纸录取通知书，续写一段动人的校园情缘。近日，温州商学院2015届校友罗震，偕同妻子一同重返阔别已久的母校，护送妹妹踏入校园，开启属于她的大学新篇章。一个鲜为人知的缘分也随之揭晓：罗震、妻子、妹妹三人均为温州商学院校友。

“这是一次缘分的延续。”罗震现任浙江富迩佳电子科技有限公司负责人，他十分感慨地说，当年他和妻子都对创业饱含热情，被母校的商科办学特色和创业氛围深深吸引。2011年，他与高中就结缘的妻子一起报考了温商院，他就读管理学院工商管理专业，妻子任婷婷就读金融贸易学院金融学专业。如今，妹妹罗敏瑞成为母校大数据与会计专业新生，并报考了学校“3+1+1”菁英计划。

昔日，罗震与爱人在此求学、埋下创业的种子；今朝，兄妹二人的青春轨迹先后交汇于同一座校园。一场跨越数年的校园重逢，温情延续着属于一家人的温商故事，也见证了一名青年学子，从校园创业者成长为新生代实业开拓者的蜕变。

在校期间，罗震通过学校“4+1”菁英计划，赴英国卡迪夫大学攻读国际管理硕士学位。学成归国后，他接手家族制造企业，将海外习得的国际化视野与在校锤炼的实干精神深度融合，在坚守实业根基的同时大胆创新突围，为传统企业发展注入青春活力。回望成长之路，温商院的商科积淀与实践沃土，始终是他逐梦创业、深耕实业的底气所在。

大学本科阶段，是罗震创业启蒙的起点。依托温州茶山大学城密集的学生人流，结合同学们的日常消费需求，加之工商管理专业课程的启发，让他萌生了落地实践商业知识的想法。怀揣着学以致用的初心，罗震与妻子一拍即合，携手开启人生首次创业，在校园周边经营鞋店，正式迈出知行合一的第一步。

创业之初，理想化的构想很快被市场现实打破。选品失误导致库存积压、寒暑假客流锐减造成经营承压，从进货定价、客源维护到成本核算、库存管理，每一个环节的实操难题，都让罗震深刻体会到“经商无捷径，实干出真知”。面对困境，他没有消极退缩，而是结合课堂所学的市场营销、财务管理知识灵活破局，通过组合优惠、社群推广适配学生消费群体，根据销售数据优化进货品类、严控备货量，在一次次复盘调整中积累实战经验，真正读懂了知行合一的经商真谛。

扎根温州民营经济沃土的办学特色，为罗震的初创之路筑牢根基。学校系统的商科课程搭建了完整的商业认知框架，而校园浓厚的创新创业氛围，更让他打破创业畏难心态，坚信微小的创意只要落地实践、持续打磨，就能转化为实实在在的成果。这段校园创业经历，不仅锤炼了他的市场洞察力和问题解决能力，更塑造了其务实笃行、敢闯敢试的经商品格。

为突破视野局限、适配家族企业外贸发展需求，本科毕业后，罗震借助学校国际本硕项目远赴英国深造。海外求学期间，跨国课堂教学、多国团队协作、海外企业实地参访的经历，彻底重塑了他的商业思维。相较于国内侧重成本与效率的经营认知，他深刻认识到国际市场中品牌价值、合规标准、知识产权、用户体验的核心意义，懂得不同国家的商业规则、消费习惯存在显著差异，企业发展绝不能照搬固有模式。

一门跨国商业战略课程让他受益匪浅。多国学子组队开展海外企业商业诊断，从市场调研、实地走访到定制完整解决方案，多元视角的思维碰撞，让他学会全方位、立体化审视企业发展的机遇与风险。常态化的跨国协作，也让他练就了包容多元、聚力攻坚的处事能力，这些素养如今成为他对接海外客户、开拓国际市场的核心优势。

学成归国后，罗震正式接手家族传统制造企业，扎根生产、供应链、交付等一线环节。直面实业发展的琐碎难题与复杂现状，他清晰认知到理论与实操的差距。同时，父辈深耕实业的传统经营理念，与他推崇的数字化、品牌化发展新思路产生碰撞。对此，罗震始终秉持“传承为基、创新为要”的理念，坚守父辈积淀的制造经验、供应链资源与品质初心，同时稳步推进企业数字化管理升级、海外线上品牌布局和现代化制度建设，通过小范围试点、实战检验的方式，在传承与创新之间找到平衡，助力传统企业适配新时代国际贸易发展趋势。

“继承者是底色，革新者是使命。”这是罗震对自身的精准定位。在他看来，实体经济永远拥有市场需求，新生代企业家的责任，就是用新思维、新工具赋能传统产业，让老牌实业企业焕发新生。

如今妹妹圆梦母校，让这份专属的温商情缘再度延续。重返熟悉的校园，看着妹妹开启全新求学旅程，罗震满心期许。他寄语在校学弟学妹，也嘱托妹妹：求学之路切忌纸上谈兵，既要深耕课堂、夯实理论基础，更要主动拥抱实践、大胆尝试探索，在知行合一中沉淀自我、拓宽眼界，找到属于自己的人生方向，在实干中成长成才。

来 源：温州商学院

原标题： 一家三位校友同框！罗震携妻返校送妹，续写温商院情缘

本文转自：温州新闻网 66wz.com