温州用一张公证书扭转信任危机
“经过公证溯源认证的杨梅干早已被老客户抢购一空，仅留了几罐用于展销活动。”9月7日，温州禾悦农业有限公司负责人刘利斌再次对接文成县公证处，敲定来年扩大农产品公证溯源合作规模的意向。
长久以来，市场对杨梅干存在固有偏见，不少消费者认为其原料多为滞销、破损或落地杨梅。加之今年外地出现杨梅“泡药”风波，消费者对杨梅加工制品的品质安全疑虑进一步加剧。刘利斌坦言，公司年产数万斤杨梅干，虽然始终坚持甄选优质鲜果，历经六道人工精细筛选工序生产，但依旧不得不担心今年的杨梅干行情。“我们希望引入公证机制，借助司法公信力，为高品质杨梅干正本清源、重塑口碑。”
图为杨梅干公证溯源现场 受访者供图
这一想法，源于刘利斌去年参与文成县公证处公证开放日的经历。近年来，温州公证机构立足职能、主动创新，深耕“公证+”服务模式，不断拓展公证服务新业态、新场景，针对农产品市场信任痛点，推出农产品溯源公证服务，有效破解消费者品质信任难题，这也让刘利斌找到了品牌突围的新路径。
图为杨梅干公证溯源现场 受访者供图
“今年杨梅行业风波发生后，我们也希望依托公证职能，为本地农户和特色农产品保驾护航。”文成县公证处三级公证员郑柳青表示，企业的溯源需求与公证处的服务初衷不谋而合。为此，文成县公证处针对性开启杨梅干全流程证据保全公证服务，实现生产环节全覆盖、全过程可溯源。
图为杨梅干公证溯源现场 受访者供图
公证人员全程深入生产一线，实地见证果园标准化鲜果采摘、抽样送检全过程，对鲜果运输车辆现场张贴封条、全程闭环监管；进驻加工厂区，全程跟进杨梅分拣、清洗、烘干、封装等核心加工工序。针对杨梅干数十小时的长时间烘干环节，公证处提前布设监控设备，全程记录厂区人员进出、车间标准化操作等细节。同时，通过航拍取景、实景拍照、全程录像结合区块链存证技术，完整固定杨梅干全产业链生产证据，出具具备法律效力的公证书，为产品搭建起真实完整、不可篡改的司法溯源体系。
依托整套公证溯源体系，每罐成品杨梅干均配备专属“公证溯源码”。记者扫码，便可一键查询产品产地溯源信息、权威检测报告、实时加工影像及法律效力公证书。
据了解，温州禾悦农业有限公司首批试水公证溯源模式的杨梅干，共耗用优质鲜果2000余斤，最终产出成品300余斤，以125克/罐规格分装，售价35元/罐。而公司今年生产的普通杨梅干共计2万斤，以150克/罐规格分装，售价为25元/罐。“未经公证溯源的杨梅干，虽然卖得便宜一些，但大部分还没卖掉。”刘利斌感叹。
图为杨梅干公证溯源现场 受访者供图
“此次文成杨梅干公证溯源试点，用真实的市场数据印证了‘公证+农产品’模式的独特价值。”温州市司法局相关负责人表示，他们将持续深化“公证+”服务创新，立足公证职能优势，主动对接乡村振兴与特色产业发展需求，把公证溯源服务向更多本土优质农产品延伸推广。通过搭建法治化、标准化的农产品品质溯源体系，助力本地特色农产品破除市场偏见、提升品牌溢价、拓宽销售渠道，以法治力量赋能农业提质增效、农户增收致富。
来 源：潮新闻
记者 戚祥浩 通讯员 杨沁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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