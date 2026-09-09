业委会监委会辞职物业撤场 1500户“失管”小区如何走出治理困局

温州晚报 2026-09-09 08:52:19

业委会、监委会集体辞职，物业到期宣布撤场，瓯海区娄桥街道新都会小区（备案名：都汇嘉园）一度陷入“失管”危机。历经三个月攻坚，小区逐步回归平稳，也为城市小区业主自治提供现实样本。

瓯海区娄桥街道新都会小区

温州网讯 业委会、监委会集体辞职，物业到期宣布撤场，瓯海区娄桥街道新都会小区（备案名：都汇嘉园）一度陷入“失管”危机。历经三个月攻坚，小区逐步回归平稳，也为城市小区业主自治提供现实样本。

财务疑云引爆矛盾

自治班子集体“撂挑子”

9月7日，记者来到娄桥街道新都会小区，车辆通行有序，园区绿化整洁，很难想象数月前这里曾深陷一场治理风波。这个2019年交付的品质大盘，共计1500多户业主，矛盾的导火索，是一笔34万余元的智能化改造项目。

“小区很多账目只贴在公告栏，业主群很少同步，大部分人注意不到。”业主李先生回忆，今年4月，有热心业主发现，这笔数十万元的改造工程，没有经过业主大会表决，没有对外公示，也未开展公开招投标，第二届业委会便直接推进完工。消息传开，业主的质疑接连爆发。

随后，更多问题浮出水面。有业主反映第二届业委会存有违规发放津贴、部分账目模糊不清等问题。

5月10日，300多户业主联名向娄桥街道递交申请，要求彻查业委会、监委会财务问题，申请第三方审计，提请召开临时业主大会罢免业委会、监委会全体成员。

5月12日，第二届业委会、监委会全体成员集体辞职。

屋漏偏逢连夜雨。5月12日当天，小区物业公司万科物业宣布将在7月11日撤场，理由是部分业主拒缴物业费、业委会集体辞职导致无法开展续约谈判，以及合同到期等多重因素。

一边是自治组织集体辞职，一边是物业公司即将撤走，千户小区瞬间滑向矛盾重重的“失管”困境。

街道安排专班驻点攻坚

解决小区“燃眉之急”

“解决新都会小区的问题，对我们街道来说，相当于完成了一个大型攻坚项目。”娄桥街道组织委员卓峥鸣说。

他介绍，接到业主们的联名信后，街道判断这个小区的问题“非一日之寒”，必须在矛盾进一步激化前介入处理，于是抽调街道与社区的精干力量组建专班蹲点小区。

专班分批召集此前维权的业主代表面对面沟通，通过小区业主群、单元公告栏同步推送处置进度，将街道的工作思路、处置计划全部公开，及时回应业主关切，逐步平息高涨的对立情绪。

安抚好业主后，专班立即着手解决眼下最迫切的两项工作：财务审计、物业管理。

“业主们最核心的诉求就是厘清账目，我们尊重业主诉求，后续由业主代表参与筛选，公开抽签选定第三方审计机构，于4月30日启动财务和工程审计。”卓峥鸣说。

“1500多户的大盘，要是没有物业管理，卫生保洁、门禁安防、设施维护无人跟进，小区很容易陷入瘫痪，滋生新的矛盾。我们联合住建部门，先行与万科物业沟通，希望对方能够延长服务时间，但万科物业出于经营压力等考虑，仍坚持合同到期后撤场。我们便指导业主们协商自救方案，积极对接一家第三方公司，由其提供门禁值守、基础设备维护正常运转，及小区卫生、垃圾清运等工作，直至新的物业公司正式进场。”他介绍。

一系列举措落地后，专班获得大部分业主的信任支持，小区秩序重回正轨，专班得以腾出手处理更为复杂的遗留问题。

搭好自治班子

破解业委会选人难题

“我们对新都会小区的问题进行了深入研究，认为破局的关键，是帮助业主选出一批有能力、有公心、口碑过硬的自治班子。”卓峥鸣说，专班把推动选出新一届业委会、监委会作为首要任务。

这项工作耗时耗力。一名专班工作人员回忆，他们摸排了小区住户基本情况，从退休人员、机关事业单位工作人员、企业骨干等人员中筛选出合适人选，整理出一份上百人的候选名单。“大家白天大多要上班，我们只能下班之后上门对接，邀约名单内的业主参与竞选，但大部分人婉拒了。”

专班工作人员说，业委会属于无薪酬的社会兼职，往往是吃力不讨好。部分实际居住业主的房屋产权登记在子女名下，不具备法定业主资格；部分产权符合条件的业主，工作繁忙没有精力履职；还有业主时间、能力都具备，却不愿卷入小区的复杂纠纷。

面对现实困境，专班调整工作思路，重点上门动员小区党员干部，发挥党员带头作用。经过二十多天反复摸排走访，一批符合条件的业主答应出来参选。

7月9日，第三届业委会、监委会正式成立，候选人均高票当选，平均得票率达93.56%。

业委会主任为规模以上企业董事长，具备企业管理经验，沟通协调能力强，在业主群体中口碑较好；业委会成员还包括国企工会主席、非公企业党员等不同身份的业主代表。监委会吸纳一名居住在本小区的街道干部，承担监督职责。

看好钱袋子

帮小区完善财务制度

班子组建完成并不代表矛盾彻底化解。针对上一届暴露出的各类管理漏洞，娄桥街道指导小区重新修订业主议事规则，将过往暴露出的短板转化为制度条款，把财务定期公开、工程项目授权额度、社区三方协同议事机制等关键内容纳入章程，经业主大会集体表决后正式生效。

“今后多少金额以内的项目可授权业委会处置，哪些事项必须交由全体业主表决，财务如何按期公示，社区怎样参与监督，全部做到有据可依，补齐制度短板，从源头压缩不规范操作的空间。”卓峥鸣说。

在街道、社区建议下，新一届业委会开通“娄桥街道都汇嘉园业主委员会”微信公众号，线上公示小区各类事务，重点公开财务相关账目。

记者看到，公众号已发布第三方机构出具的审计报告摘要及完整版。这份审计报告梳理出问题事项20多项、审计整改建议5项。

目前，在街道督促下，第二届业委会、监委会已主动退回4年任期内7.2万元各类补贴，其他款项还在陆续退缴中。

采访中，参与专班的娄桥街道党工委副书记朱治感慨，业委会作为民间自治组织，本身监管难度不小。监委会本应代表广大业主监督业委会日常工作，遗憾的是，上届监委会并未履行好监督职责。

新都会小区位于秀屿社区。该社区党委副书记彭晓武介绍，此前小区财务制度和管理模式较为粗放，如今相当于套上了制度“紧箍咒”。社区干部会定期列席小区业主代表会议、业委会会议，第一时间化解矛盾隐患。

此外，7月份，社区推动小区19栋住宅楼全部选出楼栋长，楼栋长连同热心业主组成30余人的业主代表队伍，定期召开业主代表会议，形成常态化监督力量。今年防汛防台期间，楼栋长、党员志愿者组建应急志愿服务队，投入防汛防台工作，全力守护居民安全，“新生”的新都会小区经受住了第一场重大考验。

娄桥街道党工委副书记朱治表示，新都会小区的平稳过渡，为基层治理积累了有益样本。下一步，街道将把新都会小区治理案例作为样本，推动相关经验做法在辖区其他小区复制推广。

来 源：温州晚报

原标题： 业委会监委会集体辞职 物业公司同日宣布撤场

1500户“失管”小区如何走出治理困局

记者 叶雄伟 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com