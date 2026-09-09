温州都市报 2026-09-09 09:02:08

9月8日是温州击剑小将金楷络的17岁生日，近日他成功斩获2026-2027赛季国际剑联青年世界杯（香港站）参赛资格，将于10月9日登上国际赛场，代表中国青年击剑队伍参赛。他也将成为温州首位出征国际赛场的击剑运动员。

温州网讯 9月8日是温州击剑小将金楷络的17岁生日，近日他成功斩获2026-2027赛季国际剑联青年世界杯（香港站）参赛资格，将于10月9日登上国际赛场，代表中国青年击剑队伍参赛。他也将成为温州首位出征国际赛场的击剑运动员。

金楷络出生于2009年，身高1米83。毕业于温州市南浦实验中学，目前是温州市第二十二中学高二学生，同时又是浙江省击剑队队员。看似意气风发的“少年剑客”，儿时却体质孱弱，常年受过敏、反复感冒、肺炎困扰。为改善身体素质，小学一年级的金楷络在家人的安排下，进入温州一对一俱乐部练习击剑，最初仅以每周一次的训练频次锻炼身体，并未深耕专业。

四年级时，一次市级赛事的失利，让年少的金楷络深受触动，也让他坚定了刻苦训练的决心。自此，他主动加练、潜心打磨技术，凭借出众的领悟力与不服输的韧劲，被温州市击剑队教练王莱宇发掘。

此后，金楷络平衡学业与训练，坚持系统训练，在学业压力下从未中断击剑训练，稳步提升专业能力。六年级暑假升入初一期间，他代表温州征战第十七届浙江省运动会，帮助队伍斩获男子击剑团体乙组亚军。

初中时期，金楷络的表现被浙江省击剑队教练林强看中，随后被市队推荐输送进入省队训练。去年6月，已经在省队训练一段时间的金楷络回温参加中考，并以优异的成绩被温州市第二十二中学录取。

从2024年底，金楷络远离家人独自来到位于湖州的浙江体育职业技术学院长兴校区训练学习。金楷络一边适应严苛的集训节奏、集体生活与高强度赛事压力，自主打理生活、调整竞技状态，一边在一众科班队友中默默沉淀、踏实精进。训练途中，他也曾因高强度训练、赛场压力、思乡情绪陷入迷茫，但家人的默默支持、温州击剑队管教练、王教练的悉心鼓励，以及省队林强教练的专业点拨，成为他逐梦路上最坚实的底气，让他始终坚守初心、未曾放弃。

长久的默默蓄力，终于迎来硕果。2026年是金楷络的丰收之年：在三月份举行的浙江省击剑锦标赛中，他斩获男子甲组个人冠军、团体亚军，成功获评国家一级运动员；六月份的全国击剑冠军赛（昆明站）中，他拿下青年组个人季军、成年组个人第十五名，并收获成年组团体亚军。这三项成绩，同时创造温州击剑运动员历史最佳。目前，他在全国青年击剑运动员中排名第15位，稳居国内青年选手第一梯队。

深耕击剑十年，从体弱多病的少年到征战国际赛场的剑客，金楷络始终谦逊踏实、稳步前行。此次入围国际剑联青年世界杯，是对他多年坚持的最好回馈。期待这位本土小将全力以赴、从容应战，在国际舞台展现温州青少年体育的风采与力量。

来 源：温州都市报

原标题： 温州首位！金楷络将出征青年击剑世界杯

记者 严嘉瑜 图片由受访者提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com