民营经济看温州——写在2026民营经济创新发展大会开幕之际

温州日报 2026-09-09 08:21:16

“民营经济”重若千钧，“创新发展”势在必行。谈论中国民营经济向强、向新、向高的高质量发展之路，温州无疑是最具标本意义的窗口。牢记“续写创新史”殷殷嘱托，擦亮“民营经济看温州”金字招牌，温州以新的答案回应新的时代——创新聚势，赋能未来。

昨天，在位于乐清的浙江珠城科技股份有限公司智能车间内，工业机器人正在送检作业。作为国家级专精特新“小巨人”企业，珠城科技主营家电、新能源汽车、储能领域连接器，产品销往欧美、东南亚等20多个国家和地区。 记者 苏巧将 摄

温州网讯 从千年商港走来，向创新之城进发，温州的跨越与新生，与一个词息息相关：民营经济。

作为中国民营经济重要发祥地，温州在1980年发出了全国第一张个体工商业营业执照。当时没人知道，民营经济这扇门，究竟会通向多远。

四十多年后的今天，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动在温州启幕。全国头部民企掌门人、知名专家、科研机构及金融机构代表等汇聚一堂，共话共推民营经济创新发展。

“民营经济”重若千钧，“创新发展”势在必行。谈论中国民营经济向强、向新、向高的高质量发展之路，温州无疑是最具标本意义的窗口。

牢记“续写创新史”殷殷嘱托，擦亮“民营经济看温州”金字招牌，温州以新的答案回应新的时代——创新聚势，赋能未来。

敢为人先

从草根创业到创新创业

一场大会，为何落户温州？

回答这个问题，首先要读懂温州本身。

众所周知，民营经济具有“56789”的显著特征。在温州，民营经济的特点是“99999”，即民企数量、民营经济对GDP的贡献、工业增加值、从业人员、税收占比均在90%及以上。

这不是简单的数据巧合，而是民营经济与这座城市血脉相融的直观注脚。

这座以“民营经济发祥地”著称的城市，靠民营经济起家、发家、立家。民营经济，是它的最大资源、最大优势、最大特色。

在改革开放的潮头浪尖，敢为天下先的温州人以“四千精神”驱动变革，书写了一部从草根创业到“链动全球”的民营经济奋斗史。260万温州人“商行天下”，270家异地商会、357个海外侨团融通世界。

走到今天，温州交出了一份亮眼的成绩单：去年地区生产总值历史性突破万亿大关，重返地级市十强，跃居全国城市第28位。

新晋“万亿之城”的温州，更令人关注的是增长的质量：全社会研发投入年均增长14.2%，规上工业增加值连续10个季度实现两位数增长；全市在册经营主体超过161万户。

数字背后，是战略地位叠加的新跃升。党中央国务院明确温州为东南沿海重要的区域中心城市，省委省政府赋予提升发展温州都市圈、打造“浙江第三极”的重大使命。协办亚运、承办长三角主要领导座谈会、园博会落子温州……世界的温州，在服务融入国家战略中打开新的成长空间。

数字背后，是民营经济挺起的硬脊梁。从2018年全国首个新时代“两个健康”先行区落户温州，到2023年浙江建立的“两个健康”评价体系经验来自温州，再到2024年全国首部“两个健康”条例、民营企业科技创新促进条例施行，国家把探路的责任交到了温州手中。阳光雨露滋养着市场经营主体茁壮成长。

锚定使命坐标，温州把“创新发展”摆在突出战略位置，这本身就是一种清醒的判断。

曾经凭借体制机制先发优势的温州，如今必须切换到创新驱动的赛道，向改革要动力，向市场要活力，高水平建设创新温州，推动民营经济创新发展走前列、树标杆。

今天的温州，新兴产业聚链成势。今年上半年，数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值分别同比增长23.4%、19.6%；1至5月，规模以上工业企业研发费用增长8.5%，创新动能持续释放。

而这场大会，汇聚全国业界精英，将为民营经济与创新要素融合提供新的契机——新能源、智能经济、生命健康三场产业对接，结合温州优势，将把更多优质民企资源引入浙江产业沃土。

温州，正努力为中国民营经济发展探一条“新”路。

企业敢闯

创新为桨划出增长空间

企业家是民营经济创新发展的核心动力。“敢为人先、特别能创业创新”的温州人精神，在新时代有着具象化的表达。

“这条路太长，但我从没有动摇过。”当失明近20年的灵灵（化名）写下“中国”二字时，温籍青年科学家、杭州暖芯迦电子科技有限公司创始人兼董事长杨佳威由衷感叹。

过去12年，他和团队只专注一件事：用脑机接口帮盲人“看见”世界。由中国科学家团队独立打造、中国全内资企业自主开发的脑机产品，实现技术、产品全链条国产化，我国拥有完整知识产权。

这场科研长跑，恰是新一代温州创业者的另一种“敢”——把“敢为天下先”的火种，从商业领域带进科技无人区。

于是，新苗渐成林，新兴产业积蓄起强劲势能——

当全球新能源战场的硝烟渐浓，全球不锈钢龙头青山控股集团沿“镍”而上，携手国内外合作伙伴，串起“镍钴矿产资源开采—湿法冶炼—前驱体—正极材料—电池应用”新能源全产业链。

瑞浦兰钧能源股份有限公司，这匹从温州跑出来的黑马，凭一块电池讲出了零碳时代的野心：短短几年，储能电芯出货量稳居全球前列，户储电芯出货量位列全球第一。

企业个体的突破，汇聚成新能源产业的整体势能：“核风光水蓄氢储”全链条总投资已超6000亿元，到2030年发电量可达1260亿度。

而在新材料赛道上，温州找准了自己的“小切口”。

走进华峰集团新材料研究院，精密实验设备昼夜运转，科研团队聚焦高分子新材料持续攻关，攻克20余项“卡脖子”技术，70余项新技术新产品达到国际先进及领先水平。

这是全国首家无区域民营研究院，不仅解决了华峰研发资源分散、高端人才割裂等问题，更构建起一套完善的创新体系，让企业科研从“输血投入”转向“造血创收”。

老树发新枝，传统产业生长出创新增量——

用人工智能重新定义“一双鞋”。红蜻蜓董事长钱金波不满足于企业产线数字化，而是将目光投向整个鞋革行业：创立产业互联网平台惠利玛，开发“VALI鞋履AI设计大模型”，让鞋服行业90天的平均设计出货周期压缩至10至15天。

这不是孤例。深耕汽车零部件领域40年的冠盛股份，研发制造了人形机器人核心关节部件；浙江天正电气股份有限公司落成智能仪表工厂，生产高精度计量的智能电表……

“在温州，过去创业就是创新，现在创新才能创业。”创新创业的故事，正在中国（温州）数安港、中国眼谷、中国基因药谷、温州智能谷、温州国际云软件谷、温州新光谷等平台持续上演。

向前沿要技术，向老产业要增量，向新赛道要空间——温州民营企业以创新为桨，划出了更多增长的可能。

生态优渥

硬核措施营造创新雨林

一座城市，如何“养”创新？

答案，或许能从抢滩Token经济蓝海的布局中窥见一斑——

温州落地启动东南Token运营中心，同步上线“词元天下”门户网站，携手中国电信开展全方位战略合作。

一系列密集动作，彰显着温州全力抢抓人工智能这一“最大确定性”的决心：成立全国首个市级人工智能局，构建“3412”工作体系，实施三年行动，加速迈向人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城。

正如飞科电器董事长李丐腾所说，温州在发展人工智能上有得天独厚的优势，是AI落地最宝贵的“试验田”。

这片“试验田”上，绿色智算集群正加速布局，OPC城市指数位居全国第七，“AI行业翻译官”加速赋能千行百业。

机遇在前，关键在接得住。温州用平台空间作答——

依托“一港五谷”“一区五园”等平台空间，温州持续集聚高端人才、科创主体与核心科研资源，为产业迭代筑牢创新底座。

成立仅四年的中国（温州）数安港，已集聚超1200家数据生态企业，登记数据资源2.8万多项，落地国家级试点16个、重大数据实验室和创新基地18个。每日互动CEO方毅感慨：“最初是我们为数安港赋能，但如今早已是数安港赋能我们走向全国。”

率先起步的中国眼谷，依托温州医科大学的顶尖眼视光学，吸引了博士伦、目立康等超770家生态企业、42家企业研究院，把“学科高峰”变成了“产业高原”。

中国基因药谷则引进佰诺创睿CDMO平台，搭建“研发、中试、临床、生产、检测、销售”全产业链服务，打通创新药从“实验室”到“病房”的“最后一公里”。

结合本地民营经济活跃、产业集群密集的特点，温州还摸索出“场景试用、技术打磨、产品落地、企业集聚、产业成型”的渐进式培育路径，为制造业分层进阶搭建起国家级创新试验平台。

服务，则让创新“有人、有钱、有路”。

“他帮我们把模糊的需求说清楚，让技术方案落地。”采纳AI行业翻译官的意见后，伊发控股集团董事长郑胜友惊喜地发现，电气图纸设计周期压缩到最快90分钟。

依托财政真金白银的扶持，温州800余名AI“翻译官”扎根车间一线，帮助老牌制造企业轻松装上“智能新引擎”。

厚植创新发展最优生态，温州迭代“六位一体”为企服务体系，持续释放“数据得地”“问企识才”“科技副总”等创新机制红利，从政策落实、融资支持、人才保障、法律服务等维度精准滴灌中小微企业。

纵览城市，从“五城三园”交相辉映，到青科会释放溢出效应；从“两个健康”直通车为企解忧，到“四好”建设可感可及……温州让人近悦远来，“来了不想走、走了还想来”。

四十多年风云激荡，曾经“敢”在抢先办厂、抢先开店的温州人，如今“敢”在为创新抢先投研发、抢先攻技术。

赛道变了，底色没变。

当“四千精神”遇上“创新驱动”，这座城市将努力把“在温州看见创新中国”化为实景，也为中国民营经济发展提供新的样板和范例。

来 源：温州日报

原标题： 民营经济看温州——写在2026民营经济创新发展大会开幕之际

记者 叶凝碧 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com