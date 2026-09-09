温州日报 2026-09-09 08:54:00

永嘉包产到户合同、瑞安“康养联合体”案例……一批温州“共富档案”，近日正在浙江省档案馆“共同富裕‘浙’里先行”档案展上展出。

温州网讯 永嘉包产到户合同、瑞安“康养联合体”案例……一批温州“共富档案”，近日正在浙江省档案馆“共同富裕‘浙’里先行”档案展上展出。

2026年是“十五五”开局之年，也是浙江推动高质量发展建设共同富裕示范区取得决定性进展的重要之年。省档案局、省档案馆联合举办此次展览，以“共富”为题、档案为凭、诗文为引，用一份份原始档案讲好浙江共富故事，让观众从历史真实中读懂先行探路的实践与担当。

展览设“共同富裕示范区为何是浙江”“高质量发展高品质生活‘浙’边看”“以‘千万工程’牵引缩小‘三大差距’‘浙’样做”“文明和谐美丽家园‘浙’么好”四个部分，立体展现浙江在城乡区域协同发展、收入分配制度改革、公共服务均等化等领域的标志性成果，全景呈现浙江先行探路的奋进征程。

作为民营经济重要发祥地，温州“敢为人先”的改革基因与“先富促共富”的实践路径，恰是浙江被赋予示范区使命的生动注脚。

展陈之中，温州元素密集亮相、格外抢眼。1980年永嘉农村包产到户合同、1991年中国第一条民营承包客机航线开航照片等温州档案，与全省各地改革开放先行先试的珍贵史料一道，回答“示范区为何是浙江”的历史之问；瑞安首创“康养联合体”多元医养结合模式、文成县悦阳幼儿园托育部照片、温州街头球形机器人巡逻照，则与全省众多共富工坊、工匠实训等鲜活案例一起，展现当下缩小“三大差距”的基层实践。现场还设实物体验区，观众可借助AI、AR眼镜沉浸式观展。

展览于9月4日开展，集中观展日期截至11月底，后续将推出线上展厅。团队可在工作日提前拨打0571-85115005或85118919免费预约讲解。

来 源：温州日报

原标题： 温州“共富档案”见证浙江先行征程 共同富裕“浙”里先行档案展在杭开展

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com