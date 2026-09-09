中国新闻网：2026民营经济创新发展大会缘何“花落”温州

中国新闻网 2026-09-09 09:06:00

9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会在浙江温州举行。一场大会的落地，往往也是对一座城市发展特质的检视。对于温州而言，这场大会既承接着民营经济发祥地的历史文脉，也对应着这座城市迈入万亿经济体后的新命题。

9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会在浙江温州举行。

一场大会的落地，往往也是对一座城市发展特质的检视。对于温州而言，这场大会既承接着民营经济发祥地的历史文脉，也对应着这座城市迈入万亿经济体后的新命题。

从“敢为天下先”到“新晋万亿之城”，温州走过的每一步，都与民营经济的成长同频共振。这里曾以皮鞋、服装、纽扣等“小商品”闯市场，也曾在改革开放初期探索出一条不同于传统发展模式的民营经济发展道路。如今，当中国民营经济站上从规模扩张转向创新发展的新阶段，温州也在经历一次新的转身。

大会为何“花落”温州？答案或许可以从三个“有”中找寻。

产业有厚度，撑得起创新发展的“大场景”

如果要寻找温州民营经济最鲜明的底色，实业是绕不开的关键词。

2025年，温州GDP达到10213.9亿元，迈入“万亿之城”；工业总产值突破1.5万亿元；全市民营个体总量首次突破160万户。庞大的市场主体和完整的产业体系，是温州民营经济几十年发展留下的家底。

更重要的是，这份产业家底正在发生质变。

在海南商业航天发射场，长征八号甲运载火箭发射升空。骆云飞 摄

今年7月，在海南商业航天发射场，长征八号甲运载火箭升空。发射塔架大流量喷水降温降噪系统中，来自温州民企江南阀门的气动蝶阀经受住严苛工况考验。这家从传统阀门制造起步的企业，如今将年销售额的5%投入研发，产品进入航天航空、核电等高端领域。

在另一条产业链上，AI正在重新定义温州传统制鞋行业。过去，一双鞋从设计到打样、生产，需要经过多个环节和较长周期。如今，AI设计、3D打印、柔性制造等技术不断进入生产流程，依托AI设计平台，可以实现每天生成上百个鞋款。

一个阀门、一双鞋，折射的是同一个变化：温州民营经济的创新力，正在从单个企业的技术升级，走向产业体系的整体跃迁。当地正在构建“传统+新兴+未来”的“5+5+N”现代产业体系，并推动人工智能与制造业深度融合，从1800多家制造业企业中梳理诞生17个行业垂类大模型、349个垂类应用及智能体、107个智能终端产品。

“温州人骨子里有闯荡世界的血脉，也曾在改革浪潮中一马当先。”浙江工商大学战略企业家学院特聘院长、浙商研究会执行会长胡宏伟表示，温州走出了一条独特的民营经济发展道路——从迫于贫困走出去，到海外开厂经商，再到并购欧美先进制造，每一步都在为中国民营经济探路。

如上，正是温州能够承载一场民营经济创新发展大会的重要底气：这里不仅有数量庞大的民营企业，更有一片着墨创新的产业腹地。

环境有温度，给企业创新更稳定的预期

产业是创新的基础，但企业是否愿意投入创新，考验的还有一座城市能否给出稳定、可预期的成长环境。

近年来，温州持续推进“两个健康”集成改革，打造“温暖营商”品牌。一个个看似琐碎的企业诉求，被纳入城市治理和改革的视野，也让营商环境不再停留在宏观概念上。

制造业企业“两电分离”改革，就是一个具体切口。

当地将符合条件企业员工宿舍的生活用电从工业用电中剥离，单独装表、分类计量，宿舍用电执行居民优惠电价。自2024年7月改革启动以来，已有215家企业完成改造，累计为企业节约用能成本超900万元，员工宿舍用电均价下降约30%。

如在瑞安市塘下镇，浙江创佳汽车部件公司通过“前端评估+联席确认”的审管联动模式，将宿舍改造时间压缩至20天，节省电费近5万元。

另一项改革，则把企业“找政府”变得更为直接。

温州打造了“帮企云·企业之家”，将网络问政平台、亲清政商平台、维权服务平台以及商协会等渠道反映的企业诉求统一纳入平台，服务范围从万余家挂钩联系企业扩大到该市40余万企业主体，并打通市县乡三级700余个部门及镇街的流转体系。

一组数据足以说明这种变化：企业诉求交办时间从16个小时缩短至7.3小时，办理时限从5个工作日压缩至3个工作日。自2023年10月迭代升级以来，平台累计化解各类企业诉求6.4万件，办结率达99.9%。

营商环境的变化，也延伸到新产业培育。

2022年，温州建设中国(温州)数安港，从数据合规、权属确定到流通交易、安全治理等环节进行探索。四年间，数安港已集聚超1500家数据生态企业，上架数据产品超1000个。

从上述切面理解温州，也让大会落地这里有了一层更深的意味：营商环境的价值并不只是“服务企业”，更在于它为民营企业长期投入、持续创新提供了一定的确定性。

网络有广度，把温州民营经济推向全球

如果说产业和环境回答的是“温州凭什么创新”，那么遍布全球的温商网络，则让这个答案拥有了更大的外延。这是温州民营经济区别于其他民营经济重镇的一个鲜明特征。

数十年来，一代代温州人走出家乡，在海外经商创业。如今，83万余名海外侨胞分布在180多个国家和地区。由血缘、地缘连接起来的温商网络，最初承载的是“鸡毛换糖”式的生意往来，经过数十年积累，如今已成为温州连接人才、资本、项目和市场的一条重要纽带。

这种连接，首先发生在“人”的回流中。

在龙湾侨创小镇，海外归来的产业教授带着项目落地，也吸引海外同窗携项目而来。两年间，当地新增涉侨企业342家。侨乡优势由此转化为产业发展的新变量。

温州市龙湾区(温州湾新区)侨创小镇科创平台集聚。陈丽 摄

这种连接，也延伸到了更大的产业空间。

过去，温商“走出去”更多体现为个体创业和企业；如今，温州企业的布局正从单个企业的市场拓展，走向产业协同和平台建设。目前，温州已在共建“一带一路”国家，建成俄罗斯、越南、乌兹别克斯坦3个国家级境外经贸合作区，以及塞尔维亚、乌兹别克斯坦、印尼3个省级境外经贸合作区，印尼北加里曼丹园区也已投入建设。

在浙江省人民政府咨询委员会委员、浙江工商大学浙商研究院院长陈寿灿看来，温州人秉持“敢为天下先”的精神，踏遍全球、深耕实业，以乡情为纽带、以网络为支撑，书写了中国民营经济蓬勃发展的鲜活传奇。

产业提供创新的土壤，环境降低创新的顾虑，网络拓展创新的边界。三者叠加，构成了今天温州民营经济继续向前的现实支撑，也让这场聚焦“创新发展”的大会，在温州有了更具体的落点。

来 源：中国新闻网

原标题： 中国新闻网：2026民营经济创新发展大会缘何“花落”温州

记者 钱晨菲

本文转自：温州新闻网 66wz.com