“天女散花”点亮古镇之夜 上万游客赴桥墩瓯式月饼文旅之约
“天女散花”威亚空中演艺惊艳亮相。记者 蒋文广 摄
温州网讯 昨晚，第六届温州瓯式月饼文旅嘉年华在苍南桥墩镇开幕，横阳江畔古镇人流如潮，上万游客前来打卡。文艺汇演、山海大集、百家礼月等六大主题活动同步启动。
19时40分，廊桥一侧舞台灯光骤亮，精彩的文艺汇演燃动现场氛围，《赤伞昭月》《月下梨园》等节目轮番上演。备受群众期待的“天女散花”威亚空中演艺惊艳亮相，只见舞者凌空飞舞，在夜空中挥洒缤纷花瓣，引得廊桥两岸观众纷纷举起手机，惊叹声、快门声响成一片。
紧邻廊桥的玉湖路“山海大集”同样人声鼎沸。丁源兴、陈玉成、林淑盛等月饼摊位前围满顾客。出差福建途经此地的江苏苏州市民朱建平在“陈玉成月饼”摊位前一口气买了6个咸蛋黄加肉月饼，“我经常路过桥墩，这次还是头一回赶上月饼节，没想到现场如此人山人海。之前我买过这家月饼，风味不错，所以这次同事也托我带。”他拎着月饼说道。
隔壁“山人食品”月饼摊位前，负责人曾诗韵一边切月饼一边招呼客人。她介绍，他们的主打产品是板栗蛋黄月饼，用木糖醇替代蔗糖，热量较低。市集现场还汇聚苍南非遗美食、文旅衍生品展位及游乐区，吸引众多家庭驻足体验。
据介绍，本届嘉年华将持续至9月13日。
目前，温州已形成120余家月饼生产商集群，带动3000余人就业，年产值突破3亿元。
来 源：温州日报
记者 林思思 蒋文广/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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