学习强国温州学习平台 2026-09-09 09:50:00

近日，在丽岙华侨小学操场上，一名男子在散步时晕倒在地、呼吸全无，正在晨练的胡春晖挺身而出，凭借专业急救技能果断施救，为男子赢得宝贵的黄金抢救时间，从死神手中抢回一条生命。

近日，温州市瓯海区仙岩华侨实验学校体育教师胡春晖救人的故事在校园内外传开。

8月29日早上6点10分左右，在丽岙华侨小学操场上，一名男子在散步时晕倒在地、呼吸全无，正在晨练的胡春晖挺身而出，凭借专业急救技能果断施救，为男子赢得宝贵的黄金抢救时间，从死神手中抢回一条生命。

胡春晖

“我经常到丽岙华侨小学操场晨跑，那天跑了几分钟经过主持台边时，见一人仰面躺在地上，已经有人拨打120急救电话正在沟通，听到旁边的人讨论说之前有的呼噜声现在没了，我一想怕是情况危险了，马上用手去探他的鼻息，发现已经没有气了。”胡春晖回忆说，他当时立即跪地对男子实施心肺复苏，进行人工呼吸，展开胸外按压。经过持续急救，男子恢复了自主呼吸，但胡春晖的手没有停下，直至救护车赶到将男子送往医院。

日前，记者从患者家属处获悉，因得到及时有效的院前急救，该男子恢复良好，目前已计划出院。“我听医生说，胡老师在危急时刻的急救对我丈夫帮助很大，把他从死亡边缘拉回来了，现在才能恢复这么快，真的非常感谢他的见义勇为，等我老公好了我们希望能当面感谢他。”刘女士的感激之情溢于言表。

“当时也没有想太多，就是觉得在120医生到来前抓紧时间施救，一定有机会救过来。这几天我还一直都挺担心的，现在知道他的情况就放心了，希望他早日康复，我也只是做了应该做的。”胡春晖告诉记者，自己曾多次参加急救护培训，关键时刻能派上用场，感到十分欣慰。

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原标题： 危急时刻挺身而出！温州一教师晨练时救回一条生命

作者：庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com