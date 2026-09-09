温州选手，国赛获奖！她们用匠心技能书写巾帼奋斗故事

温州日报 2026-09-09 08:54:00

9月5日，2026年全国行业职业技能竞赛——第二届全国巾帼家政服务职业技能大赛在陕西西安收官。全国各地家政技能高手同台竞技，展现新时代家政从业人员精湛技艺与人文温度。

温州网讯 9月5日，2026年全国行业职业技能竞赛——第二届全国巾帼家政服务职业技能大赛在陕西西安收官。全国各地家政技能高手同台竞技，展现新时代家政从业人员精湛技艺与人文温度。

本次大赛中，代表浙江出战的两位温州选手表现出色，其中潘彬琪夺得家庭照护员项目一等奖、董文瑾获得母婴护理员项目三等奖。她们俩一人深耕养老照护一线，以温情守护“夕阳红”；一人立足职教讲台，以技能浇灌青年成长，在不同岗位书写技能成才的动人故事。

深耕照护 温情守护“夕阳红”

获奖者：潘彬琪

“养老护理从来不是一份简单的工作，而是一场温柔且漫长的双向奔赴。”这是潘彬琪获得第二届全国巾帼家政服务职业技能大赛家庭照护员一等奖后的感言。她说，这场比赛从考核生活照护、康复护理，到心理护理、营养餐制作、理论知识，全方位检验养老照护从业者的综合能力，不仅比拼手上的操作技艺，更考验对老年群体的共情与理解。

回忆刚入行时，她坦言，自己曾以为养老护理只是简单的吃喝照料。随着一线实践不断积累，她渐渐明白，好的养老照护，专业技术与人文关怀缺一不可。为备战大赛，她把每一项操作反复打磨，钻研鼻饲护理、帕金森老人照护、应急处置、老年心理疏导等重难点内容，对着模拟场景一遍遍练习，把规范细节刻进日常。赛场上，她沉着冷静，将平日积累的经验充分发挥，凭借扎实的功底斩获一等奖。

在她眼里，奖牌是荣誉，更是沉甸甸的责任。比起赛场的荣光，照护对象给予的信任更让她倍感温暖。日常工作中，面对言语表达困难的老人，她耐心倾听；面对独居老人，她细心安抚情绪；面对行动不便的长者，她耐心开展康复训练。在日复一日的陪伴中，她懂得养老护理既要照料身体，更要温暖心灵。“今后我会继续扎根养老照护岗位，把大赛学到的本领运用到实际服务当中，用专业和真心守护更多老年人的幸福晚年。”潘彬琪说。

以赛砺技 深耕母婴护理育新人

获奖者：董文瑾

董文瑾是一名00后党员、养老护理员高级技师，现任浙江东方职业技术学院智慧康养学院实验员。赛后，她告诉记者，全国巾帼家政服务职业技能大赛母婴护理员项目的竞赛覆盖面广，不仅要考核孕产妇照护、新生儿与婴幼儿护理两大核心实操，还包含月子餐制作等综合内容，对选手的专业实操、应急处置、人文关怀都提出高标准要求。

凭借扎实功底，董文瑾斩获本次全国大赛母婴护理员项目三等奖。而在此之前，她早已在各类技能赛场斩获诸多荣誉，完成了从参赛选手到技能教师的身份转变。

入职高校后，她把自己的参赛经历、备赛心得毫无保留地传授给学生，践行“以赛促教、赛教融合”的育人理念。面对赛制改革带来的全新挑战，她带领学生团队攻坚克难，加班加点打磨竞赛项目，在没有成熟参考范本的情况下从零探索，带领学生拿下世界职业院校技能大赛金奖，实现学校该赛项国家级金奖零的突破。

董文瑾表示，本次大赛的考核内容，直观展现了现代母婴家政服务的专业内涵。家政服务行业正朝着专业化、规范化方向快速发展，需要更多懂技术、有温度的技能人才。参加本次全国巾帼家政大赛，既是对自身专业能力的一次检验，也让她看到全国各地家政从业者的风采。

无论是潘彬琪，还是董文瑾，她们都是新时代巾帼家政从业者的生动缩影。近年来，温州市妇联联合市人力社保局等部门推出巾帼家政高质量发展三年行动，实施巾帼家政培训技能提升计划，开展市巾帼家政职业技能大赛，通过以赛育才、以赛促训，培养壮大巾帼家政人才队伍。持续深化巾帼家政品牌培育，做优“楠溪月嫂”“渔家厨娘”等服务品牌，打造信得过、叫得响、具有温州辨识度的巾帼家政品牌。

来 源：温州日报

原标题： 第二届全国巾帼家政服务职业技能大赛落幕 她们用匠心技能书写奋斗故事

记者 夏婕妤 通讯员 薛泽轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com