从“四千精神”到“科技赋能” 温州正成为民营经济创新探索风向标

温州晚报 2026-09-09 08:50:40

9月8至10日，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动在温州拉开帷幕，600余位全国民营企业家、专家学者齐聚，共探民营经济创新发展新路径。这场高规格盛会落地温州，绝非偶然——这是一座靠民营经济“撑起”的城市，也是一座因民营经济创新发展而闯进万亿之城的城市。

2026民营经济创新发展大会会址所在地——温州园博园中国馆。主办方 供图

温州网讯 9月8至10日，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动在温州拉开帷幕，600余位全国民营企业家、专家学者齐聚，共探民营经济创新发展新路径。这场高规格盛会落地温州，绝非偶然——这是一座靠民营经济“撑起”的城市，也是一座因民营经济创新发展而闯进万亿之城的城市。

从“99999”到“万亿之城”

在中国城市版图上，温州是一个独特的存在。它不靠大型央企、不靠外资巨头，靠的是千千万万民营企业“白天当老板、晚上睡地板”的闯劲。数据显示，温州民营经济占比高达“99999”——99%的企业是民营企业、99%的GDP由民营经济贡献、99%的税收来自民营企业、99%的就业由民营经济提供、99%的出口来自民营企业。民营经济增加值占GDP比重超过80%，位居浙江省11个地市首位。这是一组令人震撼的数字，也是一座城市的经济底色。

2025年，温州GDP达到10213.9亿元，正式跻身全国第28个“万亿之城”。规上工业增加值增长10.3%，连续两年居全省首位。截至2025年11月，全市在册民营企业和个体工商户合计达156.4万户，占全部市场主体的97.6%，14家温商企业入围“2025中国民营企业500强”。这意味着，约每6个温州人中就有1个是“老板”。从第一张个体工商户营业执照到第一个专业市场，从全国最早的股份合作制企业到如今的万亿之城，温州用40多年时间书写了一部民营经济的“创业史”。

从“轻工之城”到“新能源之都”“数字之城”

迈过万亿门槛之后，温州民营经济没有“歇脚”，反而跑得更快。2026年上半年，全市GDP达5148.2亿元，同比增长6.0%，分别高于全国、全省1.3和0.3个百分点。规模以上工业增加值同比增长11.4%，延续高位运行态势。33个工业大类行业中，28个行业增加值保持增长，增长面达84.8%。计算机通信、电气机械两大行业引领增长，增加值分别同比增长27.5%和16.1%，合计对规上工业增加值增长的贡献率达38.7%。

新兴产业正在成为新的增长极。数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值分别同比增长23.4%、19.6%。新能源产业规上工业增加值达253.8亿元，同比增长12.6%。温州已培育形成电气、新能源两大三千亿级产业集群，电气产业入选国家先进制造业集群，新能源产业“核风光水蓄氢储”全链条加速形成。从传统“轻工之城”到“新能源之都”“数字之城”，温州民营经济的产业版图正在被重新定义。

向全国发出“温州邀约”

此次承办国家级民营经济盛会，对温州而言，既是一次成果的集中展示，更是一次面向全国的发展邀约。本次大会设置主旨大会、三大平行专题活动、创新成果展等丰富议程，全国各地头部民企、科研机构、金融机构汇聚于此，不仅是思想观点的碰撞，更是资源、技术、资本的双向对接。

本土企业将借助大会平台链接全国资源，寻找技术合作、产业链协同的新机会。一方面，温州向外展示万亿城市的产业实力、营商环境；另一方面，借大会“搭台唱戏”，吸引优质项目、创新资源落地本土，赋能电气、服装、新能源等支柱产业迭代升级。

站在续写民营经济创新史的新节点，温州已经做好准备。这场盛会，既是对过去改革实践的回望总结，更将为温州民营经济迈向更高质量发展注入全新动能。

■专家寄语

潘家栋（浙江省委党校工商管理教研部副主任、教授）：从“内源壮大”到“跳出温州”，“两个健康”如何激活一座城？

“温州依托体制与机制创新，走出了一条民营经济‘内源式’壮大之路，使其成为城市发展的‘金名片’”。潘家栋表示，通过“两个健康”先行区建设，温州从政策与制度层面持续优化营商环境，为民营经济提供坚实保障；同时，主动作为支持企业转型升级、创新突破，并鼓励企业家“立足温州、跳出温州”拓展市场，走开放发展之路。这一实践不仅有效提升了居民收入水平、助推共同富裕，更为各地发展民营经济提供了有益借鉴，为中国式现代化注入了强劲动力与鲜活活力。

胡宏伟（浙江工商大学战略企业家学院特聘院长、浙商研究会执行会长）：40年地覆天翻！温州模式从未过时，只要改革还在路上

日前，胡宏伟表示，温州这座被称作“中国改革东方启动点”的城市，走出了一条独一无二的出海路——迫于贫困走出去，到海外开厂经商，再到并购欧美先进制造，每一步都在为中国民营经济探路。“温州人骨子里有闯荡世界的血脉，也曾在改革浪潮中一马当先。”但胡宏伟直言：改革不进则退，没有永远的改革冠军。只要中国还在改革的路上，温州经验和温州模式就永远不会过时。

陈寿灿（浙江省人民政府咨询委员会委员、浙江工商大学浙商研究院院长）：温州血脉地缘里藏着创新“金钥匙”

温商用一张以血缘、地缘织就的网络，书写了中国民营经济的传奇。当数字化浪潮重塑全球产业格局，这张遍布全球的“卖货网”如何跃升为“创新网”？陈寿灿开出“新药方”：不必另起炉灶，而是在原有的网络肌理中，注入数据、技术、人才与资本的四股“创新血液”。他提出，要让海外温商的市场数据回流反哺本土制造，让侨团成为链接全球硬科技的“传感器”，让散落的民间资本通过机制创新拥抱硬核科创。这不仅是一场商业模式的迭代，更是一次全球化温商网络的基因再造——看温州如何作答“地瓜经济”提能升级的“高分卷”。

杨平宇（温州商学院管理学院执行院长、温州市“两个健康”研究院院长）：从“四千精神”到“科技赋能”——温州正为全国民企打样

杨平宇指出，温州凭借160万市场主体的庞大基数，已成为中国民营经济创新探索的“风向标”。其发展中所遇问题，往往比全国其他地方早十年以上，为各地提供宝贵借鉴。温州的关键经验在于构建了“两个健康直通车”机制，通过市领导与企业家的高频面对面交流，实现问题即时反馈与政府快速响应，并最终以条例形式固化经验。根植于温商骨子里的“四千精神”将持续驱动经济向好，而未来突围的关键，则在于以海纳百川之姿吸纳全球科技人才，赋能民企升级。

来 源：温州晚报

原标题： 从“四千精神”到“科技赋能” 温州正成为民营经济创新探索风向标

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com