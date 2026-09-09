2026年第一批“中国好医生、中国好护士”揭晓 温州这位医生上榜！

温州晚报 2026-09-09 08:34:51

9月8日，国家卫健委公布2026年第一批“中国好医生、中国好护士”入选名单，全国共有29名优秀医务工作者上榜，乐清市人民医院儿科主任、主任医师张冰成功入选，成为我市又一位获此国家级荣誉的医务工作者。

温州网讯 9月8日，国家卫健委公布2026年第一批“中国好医生、中国好护士”入选名单，全国共有29名优秀医务工作者上榜，乐清市人民医院儿科主任、主任医师张冰成功入选，成为我市又一位获此国家级荣誉的医务工作者。

张冰，女，回族，民革党员，1971年2月出生，硕士研究生导师，乐清市人民医院儿科学科带头人。作为一名从北京来到乐清的“外来医生”，她扎根基层儿科岗位三十余年，凭借精湛医术与仁心大爱，守护一代又一代孩子的健康，被许多患儿亲切唤作“张阿姨”。

从医三十多年，张冰练就一双善于捕捉疾病蛛丝马迹的“火眼金睛”，多次把危重患儿从生死边缘拉回。1997年，刚到乐清市人民医院工作不久，她就精准识别出一例当时较为少见的不典型川崎病患儿，及时对症治疗，让孩子转危为安。2023年，一名外表精神尚可的男孩前来就诊，张冰敏锐捕捉到孩子脸色苍白、唇色发紫的细微异常，顶住家长的不解坚持完善检查，最终确诊严重先天性扩张性心肌病，为抢救争取宝贵时机。

作为学科带头人，张冰带领儿科团队年接诊患儿30余万人次，每年抢救危重症患儿800余人次，抢救成功率达99.6%，救治水平位居温州地区前列。在她的带领下，科室先后获评浙江省医学龙头学科、温州市医学重点学科，还入选全国县域医院儿科标杆专科、全国县域医院最具潜力学科TP20等重磅榜单。个人曾荣获全国五一劳动奖章、瓯越名医、温州名医等多项荣誉。

儿科工作繁重琐碎，张冰常年保持高速运转的工作状态。原本30个号源的门诊，经常要扩容到70余个，半天门诊从早上8点常常延续到下午两点之后，错过饭点已是家常便饭。一杯黑咖啡，成为她日常工作的“续航标配”。三十多年来，她的手机始终24小时开机，无论深夜凌晨，只要患儿家庭有需要，总能联系上这位“张阿姨”。十多年前，一名三岁男孩反复咳嗽久治不愈，经她仔细检查确诊急性淋巴细胞性白血病。面对近乎崩溃的患儿母亲，张冰主动留下联系方式，许下承诺，全程陪伴家庭走过漫长化疗随访之路。如今当年的患儿已经13岁，身体健康，正常就读初中。

在张冰看来，治病的同时，抚慰孩子的心灵同样重要。她的白大褂口袋里，常年装着小猪佩奇、汪汪队等卡通贴纸，这是她化解孩子就医恐惧、拉近医患距离的“秘密武器”。面对当下越来越多儿童心理情绪方面的困扰，她耐心开导焦虑的家长，引导家长用陪伴与托底守护孩子成长。不少孩子从小被她诊治，长大之后身体不适，第一时间还是想到找“张阿姨”，这样的“铁杆粉丝”数不胜数。不少熟悉她节奏的患者家属，还会悄悄带来牛奶面包，心疼她顾不上吃饭，医患之间双向奔赴，上演一幕幕温暖的故事。

“我很热爱这份职业，每个孩子都是天使，看着他们纯净的眼睛，心里就欢喜得不得了。”张冰说。三十余年坚守，她以生命守护生命，用真心换取真心，在基层儿科岗位上，生动诠释敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医者精神。

来 源：温州晚报

原标题： 2026年第一批“中国好医生、 中国好护士”揭晓 温州医生张冰 榜上有名

记者 谢施琦 通讯员 林晓秋

本文转自：温州新闻网 66wz.com