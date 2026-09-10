潮新闻 2026-09-10 09:46:00

近日，在乐清市北白象镇法审中心，法审员章锦豪、司法所所长余忆联合乐清市合法性审查中心专家陈可可，对赵家硐村拟出租集体厂房项目提前介入，开展合法性审查并推动责任条款修改。这正是温州推行村（社区）重要事项“乡级助审”的一个例子。

“这份集体厂房出租合同还不能签。协议将全部维修责任划归村集体，权利义务严重不对等，长期来看会给村集体带来不小的资产风险。”近日，在乐清市北白象镇法审中心，法审员章锦豪、司法所所长余忆联合乐清市合法性审查中心专家陈可可，对赵家硐村拟出租集体厂房项目提前介入，开展合法性审查并推动责任条款修改。这正是温州推行村（社区）重要事项“乡级助审”的一个例子。

鹿城区法审员及法律顾问与村委代表现场沟通项目合同条款事宜，并提出合法性审查意见。受访者供图

针对农村集体资金、资产、资源（“三资”）管理中存在的合同程序违规、条款模糊、低价发包以及专业审核力量薄弱等突出问题，温州市司法局推出“乡级助审”机制，有效补齐了集体资产监管短板。数据显示，通过该项举措全市村（社区）问题合同查出率从2024年的10.86%下降至目前的0.45%。

为确保审查工作有章可循，温州一方面推动市政府办公室印发指导意见，以市政府行政规范性文件明确5万元及以上集体经济合同等重大事项需前置合法性审查，划定法治监管红线；另一方面，市司法局联动市级组织、社会工作、民政、司法、财政、农业农村等部门出台“乡级助审”实施方案，形成齐抓共管格局。此外，温州还进一步健全“全链条”保障体系，推动“乡镇合法性审查”与“浙农经管”系统贯通，实现了村级合同的全周期线上管理。

温州市召开行政合法性审查业务培训会。受访者供图

有了制度规范作为支撑，温州进一步在审查架构上精准厘清权责边界。对于小额采购等一般事项，由村（社区）依托法律顾问等力量“自审”，充分发挥自治职能；对于租赁发包、工程项目等重大事项，由乡镇（街道）法审员专业队伍“助审”，靠前提供法律服务；而针对大额资产处置、权属争议等疑难复杂事项，则提请县级“协审”，联动职能部门联合研判。永嘉县碧莲镇上村社区早香柚产业提升项目，便通过县级协审引入专家出具300余条意见，助力产业集聚发展。“乡村项目涉及千家万户的利益，签下去的每一份文件，都容不得半点马虎。”永嘉县合法性审查中心工作人员赵娜表示，正是这种从源头上消除法律瑕疵的审慎态度，为项目平稳落地筑牢了第一道制度屏障。

针对审查中发现的高频问题，温州打出了一套防范“组合拳”。该市通过将“五议两公开”作为合同签订的前置条件，确保决策合规；明确经营性固定资产租赁期限一般不超过5年，并鼓励设置租金递增条款，保障资产收益；同时，针对六大常用场景专门制作了25份合同模板，将违约责任等核心条款固化其中，从源头上堵塞漏洞。

截至目前，温州共排查出“三资”管理领域问题1209个，整改率达99.3%，成功挽回并追回集体资金10715.6万元。

来 源：潮新闻

原标题： 温州“乡级助审”守好村社钱袋子 村（社区）问题合同查出率大幅下降

记者 戚祥浩 通讯员 冰秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com