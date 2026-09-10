温州都市报 2026-09-10 09:50:00

前天上午10时，2026温州马拉松赛事报名通道正式开启，9月20日17时截止。此次比赛将于11月22日上午7时在温州世纪广场鸣枪开跑。

温州网讯 前天上午10时，2026温州马拉松赛事报名通道正式开启，9月20日17时截止。此次比赛将于11月22日上午7时在温州世纪广场鸣枪开跑。

本届赛事设马拉松（42.195公里）和半程马拉松（21.0975公里）两个项目，总规模18000人，比去年增加1000人。其中马拉松5000人，报名费180元/人；半程马拉松13000人，报名费150元/人。赛事起点设于世纪广场，终点为温州国际会展中心，路线经过鹿城区、瓯海区、龙湾区，具体路线以赛前公布为准。广大跑友可通“京东健康”小程序或京东APP搜索“温州马拉松”，进入“温州马拉松”专题页完成报名。

据介绍，两个项目报名人数超过限报名额后，参赛资格将采取抽签方式确定。报名实行预报名、审核、公布中签、规定时间缴费、候补抽签的流程。抽签结果将于9月下旬公布，中签选手须在结果公布后2个自然日内完成缴费；第一轮缴费结束后2个自然日内开放候补报名。

参赛资格方面，马拉松项目选手须年满20周岁（2006年1月1日前出生，含当日），半程马拉松项目须年满18周岁（2008年1月1日前出生，含当日）；65周岁及以上选手（1961年12月31日前出生）须由直系亲属签署参赛声明。成绩方面，报名马拉松须在报名截止日前24个月内有1次全马或2次半马完赛成绩，报名半程马拉松须在报名截止日前24个月有2次10公里及以上距离完赛成绩，报名时需上传含赛事举办时间、真实姓名、项目距离和完赛时间的成绩证明。

据悉，三类选手可直接获得参赛资格的直通名额。一是2015至2025年期间累计8次参加温州马拉松全马或半马项目的“温马忠实跑友”；二是2025温州马拉松全马男、女净成绩前100名及半马男、女净成绩前150名的选手，具体名单可关注“温州马拉松”公众号查询；三是通过浙江马拉松官网（www.zjim.org）申请的积分优胜选手，按申请先后顺序取前30名。以上选手仍须在报名周期内完成线上报名。更多赛事信息可关注“温州马拉松”微信公众号或登录赛事官网（www.wzim.org）查询。

来 源：温州都市报

原标题： 温州马拉松具体报名规则看仔细 报名通道开启，参赛名额增加1000人

记者 叶海鹏 通讯员 毛伍优

本文转自：温州新闻网 66wz.com