温州日报 2026-09-10 08:27:00

昨天下午，知名民企助力浙江高质量发展——智能经济专题活动在我市举办。本次活动以 “以智提质？向新而行” 为主题，政府部门代表、人工智能领域院士专家、知名民企、高校院所嘉宾齐聚一堂，为全省高质量发展注入强劲动力。

温州网讯 昨天下午，知名民企助力浙江高质量发展——智能经济专题活动在我市举办。本次活动以 “以智提质·向新而行” 为主题，政府部门代表、人工智能领域院士专家、知名民企、高校院所嘉宾齐聚一堂，为全省高质量发展注入强劲动力。

近年来，我市智能经济发展迅猛，绿色低碳智算集群加速布局，OPC城市指数居全国第七，荣获国家数据基础设施试点城市。东南Token智能运营中心、“AI行业翻译官”加速人工智能赋能千行百业。当前我市已落地18个国家级重点垂类数据实验室，加快布局多个万卡级智算中心，全力打造长三角南翼绿色算力枢纽。

针对应用领域中出现的痛点难点，中国电子标准化研究院发布《“数元DataKernel”数据测评体系》；浙江省数字经济发展中心发布《人工智能OPC术语团体标准》；浙江省电子信息产品检验研究院发布《基于数字孪生的综合能耗数据管理系统》；蓝卓数字科技有限公司发布《SupOS工厂AI操作系统——工厂数据底座，智能体底座》。此外，市经信局联合市数据局发布《温州市一体化AI赋能平台》和《“人工智能+”场景需求榜单》。

会议期间还举行14个项目集中签约仪式，签约项目涵盖具身机器从、大数据、算力智能体等人工智能领域。其中有11个项目落户我市，将为我市人工智能产业经济注入新动能。

会议期间还举行“数智赋能产业高质量发展”论坛，红蜻蜓集团董事长钱金波、杭州安恒信息技术股份有限公司总经理张小孟和深圳优必选科技股份有限公司副总裁庞建新围绕人工智能如何赋能传统制造业以及具身机器人的推广应用展开深入探讨。

面对风生水起的人工智能浪潮，如何安全运用先进AI技术成为焦点。全国工商联副主席、奇安信科技集团股份有限公司董事长齐向东在主旨发言时表示要消除信息孤岛，建立AI运营安全一体化设计；赋予数字员工网络身份和权限，并通过建立人工智能安全管理系统等举措应对智能体失控的风险，避免重要数据泄露和被篡改。

来 源：温州日报

原标题： 汇聚智能创新资源 14个项目签约布局智能经济新赛道

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com