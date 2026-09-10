AI视频：《小灵通的奇幻医旅》
瑞安市融媒体中心 2026-09-10 09:58:00
二人穿越到“山中宰相”陶弘景的炼丹炉旁，在Tom看来，这不过是“伪科学”的炼金术。然而，陶弘景不仅用焰色反应鉴别硝石，更开创了按自然属性对药物进行系统分类的先河，其“朱墨分书”的严谨态度，让Tom看到了超越时代的科学精神。
来 源：瑞安市融媒体中心
原标题： AI视频：《小灵通的奇幻医旅》
作者：杨晓通 朱虹 林陈娟 林为艺 郑乐乐
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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