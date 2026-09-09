这场国家级盛会，闪耀温州民企“创新”智慧

温州新闻网 2026-09-09 21:45:00

温州网讯（记者 潘涌燚）初秋时节，硕果盈枝。9月9日，以“创新聚势·赋能未来”为主题的2026民营经济创新发展大会在温州举行。

地区生产总值成功突破万亿大关，重返全国地级市十强、跃居全国城市第28位.......从千年商港向创新之城阔步迈进，温州用实干实绩生动回答了“民营经济看温州”的时代之问，这其中创新已成为温州民营企业最鲜明底色。

一批温企入选国家级创新类榜单

深耕实业、聚力创新，是温州民营经济行稳致远的根本密码。

本次大会上，全国工商联正式发布2026民营企业研发投入500家、发明专利500家两大权威榜单。其中温州表现亮眼，共有8家企业上榜研发投入500家榜单，8家企业上榜发明专利500家榜单。这正是温州民营企业长期深耕创新、坚持自主研发的生动缩影。

迈入“万亿之城”全新发展阶段，温州不再单纯追求发展速度，更加注重发展质效与内涵提升。数据显示，当地全社会研发投入年均增长14.2%，规上工业增加值连续10个季度保持两位数增长，市内、市外“双百万”经营主体联动发展、双向赋能，实体经济根基越扎越牢、发展底气愈发充足。

“民企搞基础研究没有捷径，唯有久久为功，方能在窄巷深处闯出宽天地。”福达新材料集团董事长王达武道出了广大温州民营企业坚守创新、深耕主业的共同追求。

这份持之以恒、久久为功的创新执着，既是温州企业家坚守实业、深耕创新的经营信条，更是中国制造从规模数量扩张向质量效益提升、精耕细作转型的鲜明时代注脚。

温州通过健全高能级创新平台搭建、高端人才引育、核心技术攻坚、创新成果转化的全链条创新体系，持续擦亮“来温州·创未来”城市金字招牌，推动创新温州建设全面起势、全域成势，助力温州民营经济实现从传统制造向智能制造、创新创造的跨越式跃升。

温州前沿技术与硬核创新“亮眼”

企业是科技创新的主体，基础研究是产业升级的根基。

“我们深切体会到，没有基础理论的突破，产业创新就如同无源之水，难以在科技竞争中赢得先发优势。”本次大会上，中国民间商会副会长、浙江省工商联主席、正泰集团董事长南存辉等企业代表上台，发出了《民营企业加强基础研究温州倡议》。

温州作为中国民营经济重要发祥地，正将基础研究、应用基础研究和核心技术攻关作为科技创新的主攻方向。今年上半年，全市科技创新投入同比增长14%，居浙江省第一位。

本次大会既凝聚思想共识，也搭建起成果展示的平台。大会配套举办的创新成果展，汇聚120余家市内外前沿创新企业集中参展，聚焦新能源新材料、人工智能、生命健康三大战略性新兴产业，集中展示一大批温州前沿技术与硬核创新成果。

展会现场，金风科技、远景科技等行业头部企业风机模型同台亮相，贝良风能、麦田能源、兰普新能源、正泰新能源等本土龙头企业悉数参展，集中展示温州新能源产业集聚发展的澎湃动能与广阔前景。

在新能源赛道上，温州持续深耕“核风光水蓄氢储”全产业链布局，绿色低碳产业发展势头强劲。目前，温州清洁能源占比达45.1%，海上风电资源储量占全省一半以上，全国首个深远海风电母港建设提速增效、稳步推进。

“没想到温州数字产业基础这么扎实，期待依托大会平台对接更多优质资源。”宁波高企管理咨询有限公司董事长高小波的真切感慨，道出了众多参会客商的共同期待。

汇聚智慧！助力民营经济提质升级

大会期间，全国知名民营企业家、专家学者、顶尖科研机构及金融机构负责人等，围绕新质生产力培育、人工智能产业赋能、民营企业合规发展、产学研深度融合等议题深入研讨、畅叙思路、共商良策，凝聚起政企协同、创新突围、聚力发展的广泛共识，为民营经济创新转型、提质升级汇聚智慧力量。

不少与会温企代表表示，通过本次大会拓宽了创新视野、对接了合作机遇，更加坚定深耕主业、加码创新的信心，期待把研讨交流的思想火花转化为企业技术攻关的实际行动。

以本次民营经济创新发展大会为全新起点，温州将持续厚植创新生态、优化营商沃土，推动人才、技术、数据、资本各类创新要素高效集聚、双向赋能、良性互动，引导广大民营企业敢闯敢干、矢志创新、聚力突围。

立足万亿城市发展新坐标，温州将持续放大民营经济先发优势，引导民营企业坚守主业、深耕实业，抢抓数字化智能化转型机遇，把大会凝聚的共识、资源与合力转化为实实在在的发展成效，不断书写温州民营经济创新发展新的传奇。

本文转自：温州新闻网 66wz.com