看温州民企如何从“制造”到“智造”

温州晚报 2026-09-10 09:06:00

9月9日，2026民营经济创新发展大会在温州园博园国际会议中心启幕，同步举办的“浙里创新 万物生长”成果展集中亮相园博园中国馆。120余家前沿创新企业汇聚于此，集中展示新能源/新材料、人工智能、生命健康三大领域的硬核成果，其中近七成为温州本土企业。从传统制造企业迭代升级，到硬科技新锐企业崭露头角，一大批温州民企带着自主研发的拳头产品站上国家级展示舞台，诉说着民营经济发祥地续写创新史的崭新篇章。

温州凯顺眼镜有限公司的全国首款AI近视防控智能眼镜

回车科技的AI智能眼镜

温州网讯 9月9日，2026民营经济创新发展大会在温州园博园国际会议中心启幕，同步举办的“浙里创新 万物生长”成果展集中亮相园博园中国馆。120余家前沿创新企业汇聚于此，集中展示新能源/新材料、人工智能、生命健康三大领域的硬核成果，其中近七成为温州本土企业。从传统制造企业迭代升级，到硬科技新锐企业崭露头角，一大批温州民企带着自主研发的拳头产品站上国家级展示舞台，诉说着民营经济发祥地续写创新史的崭新篇章。

传统制造闯开智能装备新赛道

在成果展的广场区域，一只来自温州本土的智能仿生臂引人驻足。

这只机械臂的背后，是一家深耕汽车底盘系统零部件数十年的老牌企业——冠盛股份。作为传统汽配企业，冠盛股份过去更多聚焦工艺与应用层面的优化。但在此次大会上，公司带来了其开发的智能仿生臂。据介绍，该产品采用仿人构型一体化关节设计，将汽车传动部件与仿人行为深度耦合，创新仿生构型布局，实现超低惯量与超高载荷重量比，并通过端边侧算力实现臂手一体化的触视感知控制。关节臂借鉴人体关节机理的仿生设计，融入自身万向节技术，可降低大小臂振动、减小惯量、提升末端负载能力。

类似的转型故事并不鲜见。成果展上，温州鲲步机器人科技有限公司的首款产品“千步稳”踝关节外骨骼同样引人关注。该公司创始人戴女士是企业二代，父辈一代从事汽车零部件，她自己拥有十年临床医生经验，因目睹众多中风、帕金森患者缺乏有效的家庭康复手段，于2025年6月在瓯海数安港跨界创立企业。“千步稳”采用纯机械结构设计，无需电池，重仅380克，可直接穿戴于鞋外侧，患者可独立完成穿戴。产品上市仅一个多月，已售出近500台。

越来越多的温州传统民企发现，不能固守舒适区，要提前布局高新技术赛道，在技术同源的基础上寻找第二增长曲线。

老产业插上AI数字化翅膀

眼镜是温州经典的传统优势产业，完整的上下游产业链，如今成为AI智能穿戴产品落地的沃土。成果展上，多款温州本土研发的智能眼镜吸引众多参观者驻足，传统小商品和人工智能碰撞出新的火花。

温州凯顺眼镜有限公司带来全国首款AI近视防控智能眼镜，这款产品重量仅30余克，集成坐姿矫正与用眼距离管控功能，当孩子读写距离过近时，设备会自动提醒，配套小程序同步记录用眼状态，产品兼顾室内学习与户外使用，配备偏光TC镜片，续航表现优异，搭配充电盒可实现长时间使用，零售价千元左右，一经推出便收获不错市场反馈，新一代产品还将记录环境光照，并向家长推送学习环境提示。

回车科技市场部副总监胡翊畅带来AI智能眼镜，该产品搭载全国产主控与图像处理芯片，集物体识别、菜单翻译、语音备忘录、随身AI助手等多重功能于一体，依靠瓯海完备的眼镜产业链，企业快速完成从产品原型到量产落地。“产业链完整度是我们转型的最大底气，很多零部件不用从零自研，把本地产业资源整合，就能快速把创新想法变成实物。”胡翊畅感慨，AI不仅是简化生产工具，更催生大量全新消费品，产业链抱团协同，让创新落地效率大大提升。

放眼温州，AI数字化赋能传统产业早已不止眼镜行业。鞋革、锁具、电气等优势产业纷纷拥抱数字技术，行业垂类大模型落地应用，设计、生产、销售全链条持续升级，传统制造业不断焕发全新活力。

一场成果展背后的创新生态

本次“浙里创新 万物生长”成果展，既是前沿科技的集中秀场，也是观察温州民营经济创新生态的重要窗口。120余家参展企业当中，近七成是温州本土企业，展品覆盖新能源/新材料、人工智能、生命健康三大板块，既有处于研发迭代的样机，也有经过市场检验的明星产品，全面展现温州民企多点开花的创新图景。

新能源板块，温州本土龙头企业集体登场。海上风电风机模型诉说温州布局深远海风电的决心，华峰集团、福达合金等新材料企业带来化工新材料、电接触材料前沿成果，贝良风能、麦田能源等企业展示清洁能源领域的技术积累。近年来温州清洁能源占比达到45.1%，海上风电资源占全省一半以上，新能源产业链条持续壮大。

人工智能板块亮点纷呈，除各类智能穿戴眼镜之外，本土企业带来机器狗、无人机、智能锁、智能鞋等产品，宇泛智能、万宏具身智能等企业的机器人装备硬核吸睛。当前温州正全力打造“AI应用示范第一城”，全市已经拥有鞋履、服装、电气3个行业基座大模型，178个应用级垂类大模型，数字经济核心产业制造业增加值今年上半年同比增长23.4%，数字化转型成效凸显。

生命健康板块同样实力雄厚。瓯江实验室、国科温州研究院带来创新药、高端医疗器械等成果；诚意药业、康德莱等本土企业集中亮相。目前温州生命健康产业总产值已经突破2000亿元，药机产业国内市场份额高达60%，医用穿刺针占全国25%，生物医药与医疗器械产业跑出发展加速度。

从传统制造企业跨界攻坚智能装备，到老牌优势产业嫁接AI实现产品革新，再到新能源、生命健康等新兴赛道持续突围，站在万亿城市新起点，温州民营经济正以创新为内核，不断锻造新质生产力，在接续奋斗中续写“民营经济看温州”的崭新篇章。

来 源：温州晚报

原标题： AI眼镜、智能仿生臂、机器狗……民企创新成果集中亮相

记者 谢施琦 张啸龙/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com