塘河博物馆群上榜省“文艺两新”集聚地名单

温州日报 2026-09-10 09:21:00

近日，浙江省文学艺术界联合会公布浙江省文联“文艺两新”（即新文艺组织和新文艺群体）集聚地名单，我市瓯海区塘河博物馆群成功入选。

温州网讯 近日，浙江省文学艺术界联合会公布浙江省文联“文艺两新”（即新文艺组织和新文艺群体）集聚地名单，我市瓯海区塘河博物馆群成功入选。

温州瓯海塘河博物馆群沿线已集聚了5座不同主题的民办博物馆，包括青灯石刻艺术博物馆、珐琅彩艺术馆、博山美术馆、东经纸文化艺术馆和园艺术馆，形成了“民办博物馆群”的规模效应。其中，青灯石刻艺术博物馆作为塘河博物馆群的“头牌”，展示温州历代石雕石刻。西馆由前院、中庭、后院组成，打造“园林式博物馆”，布局石桥、园林、茶室、凉亭，并引进咖啡馆、书房等新业态。

珐琅彩艺术博物馆展示珐琅工艺在瓶、碗、盘、碟等器型上的艺术作品，包含紫砂胎画珐琅、料胎画珐琅及瓷胎画珐琅系列；博山美术馆以名家书法、画作、玉石展品为主；东经纸文化艺术馆主要展示传统古法造纸及现代纸制艺术品，诠释千年纸文化的历史变迁；园艺术馆则主打当代艺术品，通过对作品与文献的收藏研究，梳理中国文化艺术发展脉络。

自开馆以来，这些场馆不仅是文化展示窗口，更是“文艺两新”人员的重要集聚平台。博山美术馆通过常态化举办全国名家作品邀请展，持续引入高品质艺术展览。依托青灯石刻艺术博物馆等民办场馆，当地已入驻近30个工作室，签约60余位艺术家。青灯市集已举办11届，成为温州具有标识性的生活美学打卡地。据了解，我市浙江创意园、胤秀文化温州影视城曾上榜首批省“文艺两新”集聚地。

来 源：温州日报

原标题： 塘河博物馆群上榜省“文艺两新”集聚地

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com