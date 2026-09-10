温州迎来退役士兵返乡 让老兵第一眼就看到家乡的等待
“欢迎回家”，让退役士兵感受到了家乡的热情。
温州网讯 近日，随着2026年秋季退役季的到来，我市各地退役军人事务部门在温州动车南站、动车北站、龙湾国际机场设点，布置主题海报与宣传展板，举行退役士兵返乡欢迎仪式。
温州动车北站出站口，闸机前人潮涌动。有人踮着脚尖朝里张望，有人手里紧攥着横幅，还有人怀抱一束红玫瑰，玫瑰上点缀着五角星，组成鲜艳的五星红旗图案。突然，一阵整齐的脚步声从通道深处传来。身着绿军装、佩戴大红花和红绶带的十几名退役士兵挺直脊背、列队走出。闸机外，等候的人群像被按下了开关，瞬间涌上前去。
“要让老兵下车第一眼，就看到家乡的等待。”仪式现场，工作人员为返乡士兵戴上“光荣退役”绶带、献上鲜花，并送上政策礼包，内含退役事项办理流程、就业创业政策、退役军人优待证申领等内容；同时讲解返乡报到流程，耐心解答社保转接、优待证办理等具体问题。
“这么隆重的迎接仪式出乎我的意料，感受到家乡的爱。”一位瓯海籍退役军人表示，接下来，他打算直接就业，把在部队练出来的执行力带到职场上，“我相信，我能在部队站好岗，也能站好人生的每一班岗。”
“欢迎回家”不止是一句口号。早在退役季到来之前，温州市各地退役军人事务部门已提前部署，精准梳理返乡士兵名单、抵达时间及出行方式。另外，文成县还开设了军人退役“一件事”联办窗口，为返乡退役士兵提供报到登记、信息采集、社保接续、优待证申领等“一站式”集成服务；对组织关系转接、落户办理等事项实行“一次告知、一窗受理”，最大限度减少跑腿次数和等待时间。同时，工作人员逐一登记退役士兵的技能特长、就业意向和培训需求，建立“一人一档”服务清单，为后续精准推送岗位信息、开展技能培训、做好帮扶服务打好基础。
来 源：温州日报
记者 潘培期 通讯员 温退军
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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