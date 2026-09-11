103岁黄奶奶的“优雅从容”

温州都市报 2026-09-11 10:53:10

在乐清市柳市镇浃底村，初见103岁的黄兰花奶奶，她给人的第一印象是“精致”。戴着一副眼镜，穿着鲜艳的衣服，头发梳得纹丝不乱，耳边首饰一样不少，手里还拨弄着珠串。虽已是百岁高龄，但她眉眼间的那份从容与讲究，让人仿佛能透过岁月，看到她年轻时的风采。而这份跨越百年的优雅背后，藏着的正是她“慈孝传家”的动人故事。

103岁的黄兰花奶奶（左）和女儿

温州网讯 在乐清市柳市镇浃底村，初见103岁的黄兰花奶奶，她给人的第一印象是“精致”。戴着一副眼镜，穿着鲜艳的衣服，头发梳得纹丝不乱，耳边首饰一样不少，手里还拨弄着珠串。虽已是百岁高龄，但她眉眼间的那份从容与讲究，让人仿佛能透过岁月，看到她年轻时的风采。而这份跨越百年的优雅背后，藏着的正是她“慈孝传家”的动人故事。

舐犊情深：

深夜门口等女儿归家

帮儿子带大孙辈成人

黄奶奶育有两儿一女，丈夫生前做些小本生意，她则操持家务、照料孩子，是家庭稳固的“后方”。

“我妈对子女的爱，那是毫无保留的。我年轻时在服装厂上班，有时上夜班很晚回家，她不放心，总是站在门口等我。”郑小平说，那时候通讯不发达，有时甚至不知道母亲等了多久。母亲一生朴素，但那份母爱，深切而厚重。

待两个儿子成家后，他们为生活打拼无暇照顾孩子，黄奶奶又接过照看孙辈的重担。她倾注在孙辈身上的疼爱，也收获了温暖的回报。

“你看，她身上的金饰，都是晚辈们买的。”郑小平说，母亲年轻时也很羡慕别人穿金戴银，但节俭的她舍不得花钱添置。

黄奶奶耳朵上戴的一对金耳环，就是孙子一百一百地攒下零花钱，买来送给她的。她视若珍宝，一戴就是30多年。

儿孙们的孝顺，让黄奶奶心里头乐开了花。每次向他人展示孙辈送的金饰时，脸上总挂着笑容。

黄奶奶不光深爱着家人，她对待别人也很有爱。因为为人善良、热心，她曾被村民推选为村妇女主任，工作广受好评。

待人温和：

婆媳相处未红过脸

耳聪目明很爱干净

70多岁时，黄奶奶身体硬朗，坚持每日散步，为身体打下了良好的体质基础。如今年事已高，黄奶奶的生活起居，由两个儿子家庭轮流照顾。

“我在厨房忙活时，她经常来回踱步，活动筋骨，精神头还不错。”大儿媳陈爱香说，早晨，她去菜场买菜，也会推着轮椅带婆婆出门转转。“老闷在屋里，人容易疲倦，我有空就推她出去透透气。”

路上碰到，邻居们会跟黄奶奶打招呼，有时还要停下来聊上几句。“她人很好，我经常去她家坐坐，爱和她拉拉家常。”村民周女士这样点赞黄奶奶。

“我们婆媳从没红过脸，相处很融洽。”在陈爱香看来，这主要是婆婆人很好相处。她还提到，婆婆耳聪目明，视力比她还要好。“有时我穿针线时，线穿不进针眼，她看到了，就顺手接过去，帮我穿好。”

而在郑小平眼中，母亲非常爱美、爱干净。“我记得小时候，母亲特别勤快，家里总被她收拾得一尘不染。现在100多岁了，仍然保持整洁讲究的习惯。每天头发梳得一丝不乱，身上更是没有一丝老人味。”

郑小平笑着指了指母亲鼻梁上的眼镜，“这副眼镜是她要求配的，戴上去确实好看。”一旁的黄奶奶听了，害羞地摆了摆手，“人老了，还提什么漂不漂亮的。”

妯娌相亲：

同檐半生情同姐妹

百岁相逢倍惜亲缘

黄奶奶的妯娌陈彩柳奶奶，今年102岁高龄。黄奶奶的丈夫共四兄弟，他排行老大，陈奶奶是老三的妻子。年轻时，二人同住一个屋檐下，朝夕相处，情同姐妹。

“她们俩感情特别好。以前，我家若有事，三婶准会过来帮忙；三叔三婶过去工作比较忙，顾不上孩子时，我妈也会主动搭把手。”郑小平说，两家一向和气，老宅拆除后，两位老人各自随子女安顿，虽仍有往来，但见面机会一年比一年少。

早些年，陈奶奶行动便利时，经常来看望黄奶奶。后来，陈奶奶行动不便，黄奶奶很牵挂，特地让儿媳妇带她去探望陈奶奶。

这次两人见面，已时隔许久，她们都格外珍惜。陈奶奶对黄奶奶说：“你眼睛好，腿脚也好，让人羡慕。”黄奶奶则笑着回应，“你也要好好照顾自己。”

一个大家族，两位百岁妯娌，子女孝顺，儿孙承欢膝下，享受天伦之乐。这在当地也传为美谈。

养生长寿：

家庭和睦作息规律

平和豁达心境从容

黄奶奶已是五世同堂，全家上下50余人，亲情浓郁。而和睦的家庭氛围，也是她晚年生活的“滋补品”。

饮食上，她不喜欢食肉，偏爱蔬菜、鱼等。知道奶奶爱吃鱼，晚辈们便特意买了鲜活的黄鱼送来。黄奶奶见了，笑着夸赞“这鱼新鲜得还会叫呢”。

随着年岁渐长，黄奶奶愈发喜静，作息规律。但在子女们看来，比起规律的作息与饮食，平和豁达的心态才是老人长寿最核心的秘密。

“母亲生性乐观开朗，从不与人争执，遇事不急不躁，凡事从容以对。”郑小平说，这份通透，正是她绵延益寿最大的底气。

黄奶奶用一辈子的慈爱与乐观，不仅养育了满堂儿孙，更把“慈孝”二字深深融进了这个大家庭。这份代代相传的温情，正是岁月给予这个家族最丰厚的馈赠。

来 源：温州都市报

原标题： 103岁黄奶奶的“优雅从容”

记者 黄梦思/文 实习生 潘芯恬 邹敬攀/摄 部分图片由家属提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com