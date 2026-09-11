正在阅读：3“浙BA”温州队VS诸暨队，第二观赛点来了！

“浙BA”温州队VS诸暨队，第二观赛点来了！

温度新闻客户端 2026-09-11 08:29:00
为满足广大市民观赛需求，全市一批体育场（馆）、商业综合体等设立第二观赛点，提供同步赛事直播，一起来看。

　　温州网讯 9月11日（周五）19:30，2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”）温州队VS诸暨队将在温州体育中心体育馆开赛。为满足广大市民观赛需求，全市一批体育场（馆）、商业综合体等设立第二观赛点，提供同步赛事直播，一起来看。

　　苍南第二观赛点。张勇 吴宝春 摄

　　温州体育中心南广场第二观赛点。

　　所有观赛点均免费开放，请市民文明观赛，共同维护观赛秩序。

来　源：温度新闻客户端

原标题： “浙BA”温州队VS诸暨队，第二观赛点来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11