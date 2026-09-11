“浙BA”温州队VS诸暨队，第二观赛点来了！
温度新闻客户端 2026-09-11 08:29:00
为满足广大市民观赛需求，全市一批体育场（馆）、商业综合体等设立第二观赛点，提供同步赛事直播，一起来看。
温州网讯 9月11日（周五）19:30，2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”）温州队VS诸暨队将在温州体育中心体育馆开赛。为满足广大市民观赛需求，全市一批体育场（馆）、商业综合体等设立第二观赛点，提供同步赛事直播，一起来看。
苍南第二观赛点。张勇 吴宝春 摄
温州体育中心南广场第二观赛点。
所有观赛点均免费开放，请市民文明观赛，共同维护观赛秩序。
来 源：温度新闻客户端
原标题： “浙BA”温州队VS诸暨队，第二观赛点来了！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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