温州都市报 2026-09-11 10:57:09

9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动在温州举行。作为此次大会的重要组成部分——“浙里创新 万物生长”成果展昨天在温州市园博园国际会议中心（中国馆）继续举行，来自温州市内外的120余家企业亮出看家技术与新产品，引来好奇的市民与游客驻足。

“蛋真探”可智能检测鸡蛋品质

温州网讯 9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动在温州举行。作为此次大会的重要组成部分——“浙里创新 万物生长”成果展昨天在温州市园博园国际会议中心（中国馆）继续举行，来自温州市内外的120余家企业亮出看家技术与新产品，引来好奇的市民与游客驻足。

“我们是来温州旅游的，听说园博园不错，就来逛逛，没想到这里还有这样一场展览，挺好的。”一位游客这样说。

宇树科技展位前，人形机器人和现场往来观众互动，引来不少人围观、拍照合影。

“哇，森马不是做衣服的吗，怎么也有AI大模型。”走到森马集团展位前，有观展者这样感叹。展位工作人员介绍，森马多年前就开始智能化转型，2021年引入AI技术提升创意产出与生产效率。本次展会，该企业带来自研的“大森AI工作台3.0”，把AI融入服装设计、订单数据分析、行业趋势追踪等环节，让企业数智化升级的道路走得更顺畅，并展出多套依托AI设计平台打样产出的成衣。

华峰集团展位上，光固化3D打印系列产品引来观众注目，鞋子、枕头、自行车坐垫等物品琳琅满目。现场负责人介绍，这套光固化3D打印工艺生产的鞋子造型别致，对比传统鞋子的生产，它不用开模具，依靠数据输入3D打印机就能够直接打印成型，相关产品已经在国内多地客户处实现量产。

在杭州食方科技有限公司展位，多款AI商用设备集中亮相，包含“S10AI算力高拍仪”“S20AI智慧结算餐台”，以及还在研发中的“蛋真探”鸡蛋品质智能检测系统。“S10AI算力高拍仪主要投用在商场、超市，S20AI智慧结算餐台多用于学校、机关单位食堂。”食方科技现场工作人员杨浩介绍，两款设备技术原理相通，依靠搭载AI算力的智能摄像头，通过预先输入的图像识别商品品类、定价，消费者刷脸或者刷卡即可完成付款结算。“食堂有新菜品，只要把菜品放置在设备上，然后录入价格，摄像头就能自动识别记忆，后续结算就可以直接调用对应价格，新品上架十分方便。”杨浩说，整套结算流程在4秒内就能完成，已经落地全国多所学校与机关单位食堂。

而“蛋真探”鸡蛋品质智能检测系统，则依靠底部外置光源照亮鸡蛋，上方AI智能摄像头识别鸡蛋的各项特征，输出鸡蛋新鲜度、食用安全性、富硒度等检测指标，为相关企业筛选鸡蛋品质提供参考。食方科技还计划与家电厂商合作，把“蛋真探”技术加入微波炉等家电，借助AI提醒用户家中食材的新鲜程度，提示及时食用。

“普通模样的眼镜，也能做近视防控？”有参观者在温州凯顺眼镜有限公司展位前停下脚步。这家企业展出全国首款面向3至14岁儿童打造的近视防控AI智能眼镜。外观和普通眼镜相差无几，内里却大有门道：它内置距离、坐姿双传感器，能够实时捕捉孩子的用眼状态，搭配电子雾化屏做交互提醒。一旦传感器发现孩子眼睛距离书本、电子屏幕过近，雾化屏就会开始工作让镜片模糊，这样来提醒孩子纠正不良用眼姿势。配套的自研AI数据管理系统还会生成周度、月度、半年度用眼报告，方便家长掌握孩子视力情况，做到数据化、科学化近视防控管理。

来 源：温州都市报

原标题： AI眼镜防近视、3D打印鞋上脚、智慧餐台4秒结账…… 这场成果展展出一幕日常版“数智生活”

记者 周望锟

本文转自：温州新闻网 66wz.com