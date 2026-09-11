潮新闻客户端 2026-09-11 08:21:50

9月10日，温州市促进高质量充分就业新闻发布会召开，会议通报全市就业工作进展，发布《温州市重点群体精准就业帮扶二十项举措》。今年以来温州城镇新增就业7.7万人，高质量充分就业基础进一步夯实。

9月10日，温州市促进高质量充分就业新闻发布会召开，会议通报全市就业工作进展，发布《温州市重点群体精准就业帮扶二十项举措》。今年以来温州城镇新增就业7.7万人，高质量充分就业基础进一步夯实。

郑鹏 摄

就业是民生之本，也是经济发展的基石。近年来，温州以职业友好型城市建设为牵引，聚焦劳动者求职就业、技能提升、安居乐业等职业生涯全周期需求，协同各部门打好“稳岗、强技、创业、优服”组合拳。今年以来，全市累计落实就业补贴等政策资金超1.39亿元，开拓就业岗位7.09万个，为8.32万名重点群体提供“一人一档”就业帮扶。温州大力开展职业技能培训6.9万人次，新增技能人才4.15万人；深化“青创强城”行动，举办“才创荟”等创业对接活动80场，持续优化青年求职驿站、劳动权益保障等配套服务。

据介绍，新出台的二十项举措，由19家市级部门联合推进，构建跨领域、跨层次的“大就业”工作共同体。依托省“重点群体帮扶在线平台”，温州归集教育、民政、人社、残联等相关部门数据信息，通过“线上数据比对、线下入户走访”相结合，将推动“政策找人、服务上门”，形成需求发现、服务对接、跟踪回访全流程闭环。针对高校毕业生、女性劳动者、残疾人、退役军人、失业人员等重点群体，举措明确，到2027年，年均发布企业岗位不少于12万个，为8万名重点群体提供就业帮扶。

针对残疾人群体，温州依托残疾人精准就业帮扶、融合就业两大全国试点，落实按比例就业、帮扶性就业基地、残疾人之家辅助就业三类帮扶，打造“瓯融汇”助残共富品牌，通过共富市集、直播间拓宽残疾人劳动产品销路，创新孤独症青年就业支持体系，让残疾人劳动更有尊严。

面向院校毕业生，温州深化“学历证书+职业技能证书”改革，通过政策激励、课证融通，推动教育链对接产业链，力争全年院校毕业生取证达2.5万人，助力青年技能成才。目前温州已有52所在温院校完成人社部技能等级自主评价机构备案。

聚焦低收入群体，温州民政部门打通社会救助与就业帮扶通道，落实就业渐退期政策，依托民生服务综合体开展助业服务，实施“1619”阳光少年启航计划，帮扶低收入家庭青少年就学就业，强化综合救助，增强困难群众自我发展能力。到2026年底，温州将打造120家民生服务综合体，开展各类帮扶服务22万户次。

温州海经区创新推广昆鹏街道“岗宿学食”一站式就业服务模式，聚焦外来求职者抵温第一周，设立“鹏友”就业专员提供管家式服务，提供免费临时住宿、职业指导、岗位匹配、入职回访等，实现“下车1小时无忧入住”，助力外来务工人员从“流入”向“融入”转变。目前，温州海经区市场岗位储备超1.1万个，昆鹏街道动态储备岗位超1700个，累计开展求职辅导190人次。

下一步，温州将持续推进二十项举措落地见效，不断拓宽岗位供给、优化公共就业服务，用心用情做好重点群体帮扶，以高质量充分就业助推共同富裕建设。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 年均提供企业岗位超12万个 温州发布重点群体就业帮扶举措

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com