“AI环卫工”来了！每小时作业相当于3名保洁员的工作量
温州晚报 2026-09-11 10:57:08
近日，在龙港市龙港新城，一台造型“硬核”的智能清扫机器人沿着路边缓缓前行，把整条路扫得干干净净。
温州网讯 近日，在龙港市龙港新城，一台造型“硬核”的智能清扫机器人沿着路边缓缓前行，把整条路扫得干干净净。
据介绍，龙港市综合行政执法局坚持科技赋能城市管理，创新应用无人环卫设备上路作业，引入2台L4级AI智能清扫机器人。推动环卫作业从传统人工向智能化、精细化、无人化转型。
与传统清扫设备不同，这台AI智能清扫机器人搭载了激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等多套感知硬件，协同作业下可实现360°环境监测与自动避障。“遇到行人、路侧座椅、花坛时，它能自动减速避让、调整行进路线，全程不需要人工跟车操控，自己就能完成全路段清扫任务。”龙港市综合行政执法局相关负责人介绍。
此外，AI智能清扫机器人可以实现全天候三班作业，每日可覆盖两公里的区域，单台设备单次充电可连续作业6至8小时，每小时清扫效率约相当于3名保洁员每小时的工作量。该负责人表示，AI智能清扫机器人能有效破解高温作业难等人工作业短板问题，压减路面普扫环节的人力投入。通过智能普扫+人工精细补位，推动保洁精度和作业效率“双提升”。
来 源：温州晚报
原标题： “AI环卫工”来了！ 每小时作业相当于3名保洁员的工作量
记者 张琼冉 通讯员 温综宣
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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