潮新闻客户端 2026-09-11 08:20:54

近日，温州市经信局等多部门联合发布《温州市“工业上楼”建筑设计指引（试行）》，为重点鼓励的上楼产业提供清晰的“施工图”和“操作手册”，让更多企业“敢上楼、会上楼”。计划到今年年底，温州全年新改造老旧工业区3000亩以上。

这几天，在乐清市白象大道入口处，五栋60米高的大楼正进行装修收尾。乍一看像写字楼，实际上这是容积率达到6.0的引领数智科技产业园。而在过去，这里是容积率仅1.09的老旧工业园区。改造后，建筑面积将从原来的4.5万平方米增至23万平方米。

浙南紧固件产业园。乐清北白象镇供图

乐清市慧特立气动液压制造有限公司即将搬入1号楼5层。作为气动核心零部件生产企业，2000平方米车间上楼后，购买成本较在1层节省1000万元。因为厂房每层都连接上楼车道，即使在高层，货物运输也很方便。更重要的是，园区围绕电气产业链招商，1号楼的1层就是一家气动设备整机企业，慧特立生产的零件以后下楼就能送达客户。

土地资源紧缺的温州，存量工业用地平均容积率仅为1.3左右。作为全国低效用地再开发试点，温州2022年开始实施老旧工业区改造提升行动，以“工业上楼”破解用地难题。截至目前，温州共拆除老旧工业园区1.7万亩，平均容积率提升至2.6，有298个项目的容积率提升至3.0以上。

空间释放推动投资提速。今年1月至7月，温州市制造业投资同比增长12.4%，制造业投资占固定投资比重达30.1%，较去年同期提升幅度全省第一；规上工业增加值增速全省第一，已连续41个月跑赢全国、全省平均线。仅占全省6.9%的存量工业用地的温州，产出了全省约10%的工业增加值。

降低改造成本是提升企业改造意愿的关键，温州通过“一加一减”来推进。针对个体资金薄弱的企业做加法。瑞安市云周街道的繁荣村老旧工业区有30多家小微企业，独立开发难度大。街道牵头让相邻企业“统一规划、联合设计、集中建设”，通过共用消防登高面、贯通地下室，节省建筑安装工程费用500万元；针对体量过大、开发成本过高的企业做减法。乐清经开区一家公司改造后可新增厂房1.89万平方米，但单家企业无力消化，为此当地放宽分割转让条件，多余厂房被转让给3家上下游企业。

创造条件，让更多产业“向天借地”。永嘉县针对泵阀产品产线承重要求高、难以“上楼”的难点，出台“工业上楼”规划建设工作指南，为重型设备上楼提供政策依据。永嘉万扬高性能阀门建设项目，在8层高的新厂房里配置了载重能力超行业标准2倍的高荷载货梯，将每一层局部区域楼板承重提升至2吨/平方米，用于安装重型设备。同时向下拓展空间，利用近4000平方米地下空间布局重型设备和消防水源，项目容积率提高至5.9。

近日，温州市经信局等多部门联合发布《温州市“工业上楼”建筑设计指引（试行）》，为重点鼓励的上楼产业提供清晰的“施工图”和“操作手册”，让更多企业“敢上楼、会上楼”。计划到今年年底，温州全年新改造老旧工业区3000亩以上。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 以工业上楼破解用地难题 温州制造业“向天借地”

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com