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航行警告！温州以东海域开展实弹射击训练

央视军事微博、中国海事局网站 2026-09-11 09:45:58
据中国海事局网站消息，温州海事局发布航行警告，9月10日18时至9月12日18时，东海部分海域开展实弹射击训练，禁止驶入。

　　据中国海事局网站消息，温州海事局发布航行警告，9月10日18时至9月12日18时，东海部分海域开展实弹射击训练，禁止驶入。

来　源：央视军事微博、中国海事局网站

原标题： 航行警告！温州以东海域开展实弹射击训练

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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