温州日报 2026-09-12 09:24:33

当外面的资源愿意走进来，本地的企业敢于走出去，这座城市便拥有了与世界联通的能力。

温州网讯 一头是黄浦江畔，中国历来对外开放的桥头堡；一头是东海之滨，中国民营经济的重要发祥地。

当上海与温州相遇，会奔涌出怎样的浪潮？

昨天，温州国际经贸合作推介活动走进上海，把泵阀、鞋服、机器人等温州产业“家底”亮到了上海滩。来自驻沪总领事馆、境外商协会、外资企业的代表，与近百家温州及长三角企业面对面洽谈，以贸易为桥，聚势扬帆，走向世界。

两天前，2026民营经济创新发展大会在温启幕，大咖云集，共谋发展。

再往前，市委对外贸稳进提质工作进行部署，提出要政企携手打好“稳拓调优”组合拳，持续优化涉企服务，全力打造服务最优、成本最低、效率最高的开放环境。

此次由市贸促会、市政府驻上海联络处主办的赴沪推介，正是延续创新发展势能的具体行动，也是温州借“上海之窗”瞭望世界、主动出击的务实之举。

选择上海，并非偶然。这里外事资源集聚、对外交往活跃，是长三角城市“家门口”最高效的出海跳板。对温州企业而言，上海就是便捷的国际市场入口。

这份主动，源于不断厚植的开放底色——

温州吃“改革饭”、走“开放路”、打“创新牌”起家，2025年GDP突破万亿之后，正迈上“万亿之城再出发”的征程，加快建设新时代“世界的温州”。

今年上半年，温州GDP达5148.2亿元，同比增长6.0%，增速高于全省全国。对外贸易稳量提质，出口额达1355.6亿元，同比增长5.3%；国际市场加力拓展，对美国、东盟、RCEP国家出口额分别同比增长3.1%、7.6%、17.5%。

“我们想借助上海涉外资源密集优势，让企业在‘家门口’实现‘参加一场活动、接触多个国家’。”市贸促会会长曾伟介绍，这次活动既覆盖泵阀、五金、卫浴等传统优势产业，也有新能源、人工智能等新兴产业，以及“一港五谷”等高能级平台。

温州，中国泵阀产业的核心基地；上海，联通全球市场的开放窗口。两块“拼图”相辅相成，共同组成了中国泵阀产业版图上的关键板块。

本次“泵阀出海”推介环节，浙江力诺、超达阀门、永联阀门三家骨干企业登台，浙江国际阀门产业链展览会也同步推介。

从数据看出海势头：今年上半年，仅永嘉一地泵阀外贸出口就突破16亿元，俄罗斯稳居出口第一目的地国，意大利、阿联酋等新兴市场增速超20%。

另一场重头戏是“温州智造”。

由温籍科学家领航的国家级专精特新“小巨人”企业暖芯迦，从印刷设备转战智能机器人的浩达智能装备，向西服衬衫智能制造挺进的法派服饰……鞋服与脑机接口、智能机器人的“同框”，恰是温州“传统+新兴”双轮驱动的写照。

超达阀门集团股份有限公司副总经理陈侃磊用“精准高效”来评价这次活动：“我们和几个国家的商务代表作了交流，已有初步合作意愿。”

市“一带一路”企业发展联合会会长黄建聪也点赞：“活动为集中展示温州优势产业、对接国际资源提供了难得机会，带动温商积极参与共建‘一带一路’。”

从“请进来”到“走出去”，温州开放逻辑在升级，服务也在升级。4月，市贸促会借园博会东风，邀请卡塔尔、白俄罗斯等14国驻华使节和商务代表走进温州；如今又把推介舞台搭到上海，底气何来？

关键在于服务体系的迭代。从市贸促会发布“贸促护航·助企出海”七大服务包，到涉外商事纠纷诉调对接市县全域覆盖；从启用“会展党建联建党员先锋服务站”，到奥地利经贸交流团访温……一次次双向奔赴，正把服务优势转化为开放胜势。

黄浦江畔，弄潮者新。这场跨越空间的经贸之约，不仅连接起产业与市场，也见证着温州走向世界的坚定步伐。

记者手记>>>

开放是主动走出来的

当一座城市把推介会开到上海滩，把“家底”亮在聚光灯下，这背后是一种清醒的自觉：开放不是等来的，是主动走出来的。

“走进来”需要底气，政府为企搭桥，创造更多“相遇”的可能；“走出去”，则需要远见，政府牵头“抱团”，为企业铺就一条看得见、走得通的路。当外面的资源愿意走进来，本地的企业敢于走出去，这座城市便拥有了与世界联通的能力。

来 源：温州日报

原标题： 泵阀、鞋服、机器人……温州把经贸合作推介会开到上海

在“家门口”链接全球市场

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com