温州日报 2026-09-12 09:24:33

温州好货将被更多人看见和“种草”。昨天，小红书电商（温州）孵化中心正式揭牌落地温州园博工坊，并面向温州商家、买手举办开放日活动。

温州网讯 温州好货将被更多人看见和“种草”。昨天，小红书电商（温州）孵化中心正式揭牌落地温州园博工坊，并面向温州商家、买手举办开放日活动。这是小红书电商平台在全国布局的第二个，也是华东地区首个孵化中心，目的是近距离紧密对接温州相关产业带，助力温州好产品更热卖。

有别于靠“搜索”承接需求的传统货架式电商，小红书电商平台是典型的内容电商，核心是内容运营和社区氛围，靠“种草”吸引粉丝驱动交易，里面既有卖自己产品的厂商，也有通过笔记和直播分享自己的审美和生活方式，推荐商品赚取佣金或销售分成的买手，是年轻群体的重要集聚地，月活用户数已突破4亿。

“温州的鞋服、眼镜等时尚产品和小红书电商平台的特点高度契合。”小红书电商平台负责人说。在小红书电商平台温州各品类产品的销售排行中，女装、女鞋、时尚饰品、男女内衣排名前四，温州本地的商家和为温州好货“种草”的买手非常活跃。

此前，小红书电商平台已多次来温为商家和买手举办过各种培训，“但我们意识到，温州的产业带富矿，仅靠临时性的活动，很难深入对接，无法系统性地帮助温州商家掌握内容电商的运营策略和技巧，也无法让更多买手了解温州好货。”小红书电商平台负责人认为，在温州开设孵化中心常驻运营，为温州商家从“阶段性培训”迈向“全周期孵化”必不可少。

据了解，孵化中心落地温州后，将每周举办一场线下活动，为温州商家实战把脉，提供常态化的培训、陪跑与买手对接服务，同时撮合更多国内买手“种草”温州好货，为温州产品打造更丰富的消费场景。

来 源：温州日报

原标题： 华东首个小红书电商孵化中心在温落地

记者 王木正 洪越风

本文转自：温州新闻网 66wz.com