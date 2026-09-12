温州探索“工美+”跨界生态新模式 多维聚力绘就瓯越百工新图景

温州日报 2026-09-12 09:24:33

“工美+”跨界生态新模式，让深藏工坊的传统技艺走出深巷、拥抱大众、走向世界。

平阳坡南“凤凰集·匠有引力”吸引大量游客观看。

温州园博园“园藏石语”石雕艺术展。

温州网讯 瓯江载古韵，百工传千年。

作为海上丝绸之路的重要节点，温州素有“百工之乡”的盛名，瓯塑的层叠肌理、瓯绣的针缕流转、黄杨木雕的镂刻巧思、细纹刻纸的纤微刀笔……一代代匠人以刀为笔、以材为纸，镌刻出“千年商港”生生不息的文化基因。

2023年5月，温州正式获评“中国工艺美术之都”。这份沉甸甸的荣誉，既是对千年匠脉的历史回响，更是城市以工美赋能高质量发展的全新起点。

近年来，温州市工业与能源集团坚持保护传承与创新发展并举，锚定产业、交流、营销、人才、研学五大平台建设，多维聚力。“工美+”跨界生态新模式，让深藏工坊的传统技艺走出深巷、拥抱大众、走向世界。

谋篇布局

单点突破 全域提质

日前，国家六部门联合印发《关于推动历史经典产业高质量发展的意见》，要求大力发展工艺美术等历史经典产业，争取到2028年，培育50家百亿规模龙头企业，塑造100个中国消费名品，打造若干千亿级规模特色产业集群，形成梯次分布、优势互补的产业布局。

擦亮“中国工艺美术之都”的金字招牌，温州正用生动实践作答这道“经典产业”向“时尚产业”跃迁的时代命题，将工艺美术文化融入城市发展大局。

近年来，温州将工艺美术建设深度纳入全市文化与经济发展全局，勾勒出“以文铸魂、以文塑城、以文惠民、以文兴业”的清晰发展脉络，推动产业发展从单点突破迈向全域提质——

2023年聚焦品牌创建，大力发展数字文化产业，打响“中国工艺美术之都”城市品牌；

2024年着力保护筑基，依托“非遗在社区”国家级试点，守护永嘉昆曲、乐清细纹刻纸、木活字印刷等珍贵技艺；

2025年转向创新赋能，实施“百工兴业”“百匠千品”行动，创建“瓯越非遗百家坊”，创新传统技艺多元体验场景，让传统文化更好地服务现代生活，重点振兴“三瓯三雕”特色工艺，培育历史经典产业集群；

2026年迈向融合跃升，推动创意设计与工艺礼品等传统制造业深度融合，让工美之韵融入现代产业体系。

用好全市12个县（市、区）工艺美术资源禀赋，下好工美“一盘棋”——“三核四区多点”产业发展空间新格局破局而生，破解了传统工艺“小、散、弱”的行业痛点，也打通了文化赋能乡村振兴“最后一公里”。

摊开这张全域发展版图，技艺绝活处处开花：

鹿城、龙湾、瓯海三大主城区打造工艺美术产业创新生态核心区，集聚创意研发、品牌孵化、人才培育核心功能；

乐清木雕、永嘉瓯窑、泰顺石雕、苍南工艺礼品四大特色赛道，建设专业化、规模化重点产业集聚区；

龙港、瑞安、平阳、文成、洞头多地联动，培育特色文化产业点位，实现全域错位发展、协同提质。

从抢救保护到创新赋能，再到产业融合，一套系统化、常态化的工作体系逐步成型，实现非遗保护、文化彰显、产业增效同频共振。

集群聚势

指尖经济 星罗棋布

学以致用，“用”在何处？曾是困扰传统手工艺人“养家糊口”的难题，也是传统工美焕新发展的突破口。

行走在瓯越大地，工美载体星罗棋布：鹿城的温州市工艺美术大师楼、白鹿市集工美创意园区，龙湾的百工艺术馆群、工美电商直播中心、瓯窑产业化项目，瓯海的泽雅传统造纸专题展示馆、温州珐琅彩艺术博物馆，乐清的黄杨木雕非遗主题小镇、细纹刻纸博物馆、高公博艺术馆，泰顺的中国泰顺石产业城，瑞安的陶山瓯窑青瓷博物馆、中国木活字印刷展示馆、中国陶谷·瓯瓷技术研发中心，永嘉的工艺美术文化创意产业园、瓯窑小镇，洞头的东海贝雕艺术博物馆……一座座园区、一处处展馆、一个个小镇，串联起一幅“县县有特色、处处有亮点”的工美产业发展版图。

记者从温州市工艺美术研究院有限公司了解到，依托平台赋能与项目攻坚，温州有10家单位上榜浙江省历史经典产业传承创新工作室。平阳工美发展、阚螺文化乡村振兴等多个案例获评省级优秀示范，瓯窑技改、铜雕塑改造项目入选省级制造转型示范，为传统工艺产业化树立鲜活样本。

数字浪潮下，古老手艺勇闯新赛道。温州深耕“非遗+电商”新模式，建成温州工美电商直播中心、温州工艺美术大师直播基地等数字化营销平台，打通直播带货、短视频推广、线上展销新路径。鹿城非遗出海网络服务中心启用，整合跨境全链路资源，精准对接东南亚、欧美等海外市场，推动瓯绣、黄杨木雕、细纹刻纸等经典工艺远销海外。

跨界融合激活年轻消费市场，推动传统工艺与潮流IP、前沿科技深度融合。温州木主木雕有限公司推出“悟空”系列木雕车摆件，融入国潮元素设计，单日收获4000余件订单；瓯绣牵手报喜鸟控股股份有限公司推出高定西服，让古老工艺重返现代生活；中国工艺美术大师叶萌春携黄杨木雕技艺，与周杰伦官方二次元IP“周同学”联名推出“周周牌”黄杨木雕新品。3D扫描建模、AI设计逐步引入工艺设计与研发环节，木雕潮玩、瓯塑插屏等新文创不断涌现，助力传统工艺创新表达。

朔门古港历史文化街区打造漆器主题体验空间，创新探索“文旅展陈+线上营销”融合模式，以“南展北销”立体演绎温州漆器文化底蕴，推动传统工艺从静态展示向动态消费、长效增收转变，让“指尖技艺”真正转化为“指尖经济”。

厚植沃土

独门绝活 全民共享

新学期开学，来自乐清的中国工艺美术大师虞金顺，给学生们上了“开学第一课”。从传统文化到当代表达，非遗的传承与碰撞，为青少年打开感悟匠心精神的全新视角，引发学生集体共鸣。

工艺美术不止是展厅里的精美展品，更应当是百姓生活中的缕缕烟火。那么，如何让传统工艺融入民生、走进寻常百姓家？

近年来，我市强化非遗公共文化服务体系建设，在全国率先开展“非遗在社区”国家级试点，建成101家“瓯越非遗百家坊”，集结数百名非遗传承人常态化驻点传习，开展技艺教学、邻里体验、文化宣讲等公益服务，把工美课堂送到群众家门口，让古老技艺有了烟火温度。

浙江省工艺美术大师周海天告诉记者，工美作品要可看更要可用。这几年，他带着团队蹚出一条非遗生态化产业的新路子，不仅建立金字塔式的文创礼品市场，还将非遗植入民宿、市集、软装等领域，让古老的绝活触手可及，重现蓬勃生机。

以研学为纽带，工美文化向青少年深度扎根。依托“中国工艺美术学会研学基地·瓯塑”“中国工艺美术学会生活方式示范基地·青灯”以及各大展馆、工坊、大师工作室、文化驿站等多元载体，持续拓宽非遗研学体验场景，系统开发瓯塑、瓯绣、瓯窑等特色研学课程；立足青年文化需求，精心打造“温青夜校”品牌，定制学习套餐，吸引大量青年学员抢课参与，点燃年轻人对传统手艺的热情。全市共有10条线路入选2026年浙江省首批春秋假研学精品线路，涵盖宋韵瓯风、山海匠心等多元主题，在研学中，夯实工艺美术传承的群众基础与青少年根基。

从大师工作室的精工创作，到社区街坊的动手体验，再到青少年研学课堂，温州工艺美术完成了从少数匠人的私藏向全民共享、常态延续的城市文化风尚转变，厚植工艺传承的社会土壤。

互鉴交流

向内深耕 向外发声

工美之美，既要向内深耕，亦要向外发声。

温州坚持“走出去”与“引进来”双向并举，搭建多层次、宽领域的工艺美术交流平台，持续提升瓯越百工的全国影响力与国际话语权。

2025百名大师进校园成果展在温州肯恩大学亮相。

对内，温州联动国内多省市开展技艺互鉴。“手工艺50人论坛”、中国工艺美术大师工作会议、历史经典产业（工艺美术）发展与美育工作交流会暨国大师进校园活动等国家级盛会相继落地温州，汇聚全国匠人、专家、产业资源，将温州打造成为国内工艺美术重要交流高地；温州工美精品频频亮相中国工艺美术博览会、深圳文博会、长三角文博会等全国重大展会，不断扩大行业影响力；本土持续推出海丝之艺、瓯窑专题展、木雕师徒传承展等多元主题展览，让古老技艺在对话中焕发新生。

对外，立足海上丝绸之路的区位底色，品牌传播持续破圈。温州与老挝、尼泊尔、哈萨克斯坦等国开展文化交流。国家级非遗黄杨木雕代表性传承人虞金顺的匠心故事登陆央视 CCTV—4，向世界展现温州木雕的当代生命力；瓯绣亮相央视七夕专题，让传统工艺融入传统节日文化传播体系。海外舞台同样精彩纷呈，乐清细纹刻纸赴西班牙办展吸引上万民众观展，永嘉黄杨木雕手办入选2026美加墨世界杯官方授权产品，细纹刻纸作品《好年景》被联合国粮农组织永久收藏，一件件作品成为温州联通世界的文化名片，让世界读懂东方文化与技艺匠心。

传承坚守

千年薪火 代代相传

有这么一群人，他们重材质和技术的融会贯通，求实用与审美、感性与理性的和谐营造，在一笔一刀、一墨一彩间，勾勒出历史之美、山河之美、文化之美。

千年技艺的生命，就藏在代代相传的手艺人手里。

如今，温州已构建大师引领、梯队培育、教产融合、全域赋能的工美人才培育体系，人才队伍规模与质量稳居全省前列。目前，全市拥有中国工艺美术大师13人、浙江省工艺美术大师90人、温州市工艺美术大师182人，省级以上大师数量居全省第二。今年的第七批省级非物质文化遗产代表性传承人名单中，温州共48人入选。由此，我市省级非遗代表性传承人总数达277人，庞大的匠人群体守护着瓯越工艺的深厚根脉。

人才，是传统技艺不老的核心元素。人才培养，既要守住师徒口传心授的古法，也要搭建现代系统教育的新通道。

以赛促学，以赛赋能。近年来，温州陆续举办了“中誉杯”作品创新设计大赛、全国木雕现场创作大赛、温州市“巨峰杯”工艺美术大赛等系列赛事，为青年匠人搭建施展才华的舞台，持续储备新生力量。

院校端形成硕、本、专分层递进的育人格局。支持温州大学文创产品设计专业硕士方向建设，推进温州商学院工艺美术本科层次、浙江东方职业技术学院工艺美术专科层次教学，依托浙江工贸职业技术学院开展传统工艺美术传承教学、专业课程建设、技能人才培养模式创新研究，打通校园教学与社会传承通道。自传统文化进校园政策落地以来，全市已设立非遗专业9个、课程21门、实践基地27个、实验室13个，出版教材30余本，并在高职院校相继成立非遗对外传播研究中心和全省首个非遗工匠学院。此外，温州技师学院创新启动“专业技能+非遗技能”双技能人才培养模式，聘请15位各级非遗代表性传承人担任特聘导师，将非遗纳入课程体系，累计培养非遗技能人才超万人。

17所学院被授牌为“第六批中国工艺美术大师传承创新基地院校”。

今年，温州高校工艺美术联盟揭牌启动，六所本地高校协同发力，打造“高校教学+工美实践+市场对接”一体化育人模式，推动工美培育体系规范化、规模化、特色化发展，源源不断为行业输送复合型新生代匠人，形成“老匠守根脉、中坚勇创新、新人接薪火”的良性格局。

本版图片均由温州市工业与能源集团提供

来 源：温州日报

原标题： 多维聚力绘就瓯越百工新图景 温州探索“工美+”跨界生态新模式

记者 缪小霞 通讯员 刘思源

本文转自：温州新闻网 66wz.com