温州日报 2026-09-12 09:24:33

昨天，由温州市老干部活动中心主办、温州市老干部书画社承办的“赓续长征薪火，闪耀银发丹心”年度老干部书画作品展在温州市文化馆展厅开展。

温州网讯 昨天，由温州市老干部活动中心主办、温州市老干部书画社承办的“赓续长征薪火，闪耀银发丹心”年度老干部书画作品展在温州市文化馆展厅开展。226件书法、国画作品汇聚一堂，以笔墨丹青回望峥嵘岁月，以银发初心礼赞伟大时代。展期将持续至9月20日。

本次展览得到温州市12名书画名家的倾力支持。特别顾问巫波伦，知名书画名家何元龙、汪庭汉、吴聘真、陈树冈、陈出新、陈默等应邀参展，与广大老干部社员共襄文化盛举。

温州市老干部书画社社长王建华介绍，书画社现有社员280名，均为来自各机关企事业单位的退休领导干部和书画爱好者。此次展览动员全市各县（市、区）社员参加征稿，经专家评选出优秀作品集中展出。作品涵盖书法、国画等多种形式，笔墨间回望长征峥嵘岁月，礼赞新时代盛世风华，充分展现了老干部爱党爱国的赤诚初心和老有所为的精神风貌。

展厅内翰墨飘香、气韵庄重。一幅幅作品或笔走龙蛇、气势磅礴，或丹青点染、意境深远，吸引众多市民与书画爱好者驻足品鉴。我市著名书法家何元龙观展后深有感触：“长征精神是中华民族宝贵的精神财富，老干部们以书画为媒，将这份精神融入笔墨之中，既是对历史的深情回望，更是对后辈的无声教诲。这些作品不仅展现了深厚的艺术功底，更传递出一种跨越时空的信仰力量。”

长征永远在路上，薪火代代相传。温州市老干部书画社相关负责人介绍，将以此次展览为契机，继续组织广大老干部以书画艺术为载体，讲好红色故事、弘扬革命精神，让长征精神在新时代焕发更加璀璨的光芒，为温州高质量发展凝聚强大的精神力量。

来 源：温州日报

原标题： 温州市老干部书画作品展启幕 226件佳作礼赞长征胜利90周年

记者 程潇潇

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