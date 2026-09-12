自强不息超越自我 温州市第十一届残运会闭幕
温州网讯 秋阳穿透云层洒在红色的塑胶跑道上，所有的目光与掌声都给了赛道中央——9月9日至11日，温州市第十一届残疾人运动会在市体育中心举行。近200名残疾人运动员站上赛场，裁判员、工作人员、志愿者等共同参与，总规模达300余人。方寸赛道间，写满拼搏与温情。
本次赛会设残运组、特奥组，覆盖肢体、视力、听力、智力四个残疾类别，共设田径、举重、盲人跳绳、飞镖、象棋、围棋6个大项、40个小项。9月9日，参赛运动员、技术官员完成报到，领队技术会议如期召开，明确了竞赛流程与资格审查事项。当天下午，飞镖项目率先登场，拉开本届残运会赛事大幕；10日起，其余竞赛项目全面开赛。
赛场之上，拼搏气息扑面而来：田径赛道，运动员奋力起跑、全力投掷，突破局限挑战自我；举重台上力量迸发，每一次试举都彰显不屈的生命意志；飞镖、象棋、围棋赛场，选手凝神专注、沉着博弈；盲人跳绳赛场，运动员跟随节奏起落跳跃，展现特色项目独有的运动魅力。全体运动员顽强拼搏、奋勇争先，把自强不息、超越自我的精神风貌写进每一次起跑、每一次落子和每一次试举。裁判员严格依规执裁，工作人员和保障人员细致做好赛事组织与后勤服务，共同营造了公平公正、温暖包容的竞赛氛围。
本次活动由温州市人民政府主办，温州市残疾人联合会、温州市体育局共同承办。
来 源：温州日报
记者 董吉妮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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