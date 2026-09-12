温州都市报 2026-09-12 10:19:40

ECMO也就是“体外膜肺氧合”，相当于在心肺暂时“停工”时，临时接管人体的氧合和循环功能，为后续治疗抢出宝贵的时间窗口。

温州网讯 “陈主任，我马上要上大学了，特意来看看您！是您和团队给了我第二次生命。”9月3日上午，19岁的小宇在父母陪同下，捧着鲜花到温州市人民医院、温州市妇幼保健院急诊医学科，向急诊医学科陈玲珑主任当面致谢。三年前，他在这里闯过一场生死关，如今他考上大学了，专程来和救命恩人分享这份喜讯。

晨跑突然倒地，少年命悬一线

2023年夏天，还在上高一的小宇（化名）在学校晨跑时，突然捂着胸口闷痛倒地，瞬间失去意识。老师第一时间为他做心肺复苏，120急救车一路疾驰，把已经陷入昏迷的小宇送进了温州市人民医院、温州市妇幼保健院急诊医学科。

在抢救室里，小宇瞳孔已经放大，室颤反复出现，常规抢救手段轮番上阵，生命体征依旧没有起色。急诊医学科陈玲珑主任当机立断，在征得家属同意后立刻启动ECMO团队，为他搭建起最后的生命支撑。

随着ECMO顺利上机，他的血压慢慢回升，散开的瞳孔对光有了反射——这个16岁少年的生命，被硬生生从死神手里拉了回来。之后的整整七天，ECMO团队和护理组24小时守在EICU里，盯着细微变化，调控每项指数，直到他的心肺功能逐步恢复，顺利撤机。

从“上大专就好”到考上一本大学

脱险后的小宇接受了高压氧舱治疗和系统康复训练。几个月后，他的语言、行走等功能恢复如常，重新回到了高中课堂。

康复师曾和小宇家人坦言，像他这样经历过极危重症抢救的孩子，后续能考上高职大专已经是非常理想的结果。因此，家人也从来没在学习上给他施压，只盼着他能健康成长。

可小宇凭着一股不服输的劲儿，把落下的功课一点点补了回来，今年高考成绩远超父母预期，顺利被一本院校录取。小宇妈妈说，从孩子急救开始，到出院以及后来的康复阶段，陈玲珑主任一直和他们保持联系，时不时发来康复指导建议，这份专业和细心他们全家牢记心头。当初母子俩就各自写了一封感谢信送到医院，如今孩子考上大学这种人生喜事，第一时间就想着要过来和这群“救命恩人”分享。

“救命神器”成更多人的生命底气

ECMO也就是“体外膜肺氧合”，相当于在心肺暂时“停工”时，临时接管人体的氧合和循环功能，为后续治疗抢出宝贵的时间窗口。

陈玲珑主任介绍，这台被很多人称作“救命神器”的设备，从来不是“上机就等于活”。国内心脏骤停患者的ECMO抢救平均成功率仅在20%左右，而温州市人民医院、温州市妇幼保健院急诊医学科团队把这个数字做到了40%至50%。至今医院已为50余位危重患者成功实施ECMO支持，救治年龄跨度从16岁的小宇，到86岁的高龄老人。

作为急救领域的尖端技术，目前温州能独立成熟开展ECMO救治的医院寥寥几家。对很多走到生死边缘的危重患者来说，它不是冰冷的仪器，是那道几乎为零的生存几率里，被这群急诊人牢牢抓住的一线生机。

来 源：温州都市报

原标题： 三年前16岁少年心脏骤停，ECMO救了一命

如今他考上大学，临行前到市人民医院向医生报喜

记者 张晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com