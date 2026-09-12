温州日报 2026-09-12 10:19:01

日前，甬莞高速公路（G1523）洞头支线项目布袋岙特大桥6号盖梁顺利完成首件浇筑作业，标志着项目桥梁工程建设取得关键阶段性突破。

温州网讯 甬莞高速公路洞头支线项目又有新进展！日前，甬莞高速公路（G1523）洞头支线项目布袋岙特大桥6号盖梁顺利完成首件浇筑作业，标志着项目桥梁工程建设取得关键阶段性突破。

据了解，布袋岙特大桥全长约2.4千米，是甬莞高速洞头支线TJ04标的重点控制性工程。本次浇筑的盖梁为双柱式预应力结构，结构尺寸为长24.81米、宽2.6米、高2.5米，混凝土浇筑总量达145立方米。

记者在现场看到，工人驾驶履带吊车将钢筋笼精准安放至墩柱上方，有序开展盖梁钢筋笼安装作业，同时现场同步推进墩柱施工，各类施工机械联动配合、高效作业。

“洞头紧邻海域，这种潮湿气候对桥梁结构抗腐蚀、稳定性要求极高，这也是本次盖梁施工的重难点所在。”甬莞高速公路（G1523）洞头支线项目质检科科长李先魏介绍，相较于普通混凝土施工，项目采用的C50海工混凝土针对性适配沿海特殊工况，它能够抵御海水盐蚀、海风侵蚀等外界环境影响，从而大幅提升桥梁结构的使用寿命和运营稳定性。

盖梁作为桥梁核心传力构件，施工质量直接关乎桥梁长期运营的安全与耐久性能。项目部聚焦混凝土施工核心质量，同时，采用同标号混凝土垫块施工，精准管控混凝土保护层厚度，筑牢桥梁结构施工质量根基。

“当前，项目正全力推进桥梁桩基及下部结构施工，为明年梁板安装施工夯实基础。”甬莞高速公路（G1523）洞头支线项目经理贾润枝介绍表示，下一步，项目将持续严格落实工程建设管控标准，总结固化首件施工成熟经验，稳步推进各项施工任务，保障项目建设平稳有序推进。

来 源：温州日报

原标题： 布袋岙特大桥首件盖梁顺利浇筑！甬莞高速公路洞头支线项目全速推进

记者 黄文盈 通讯员 庄缘 陈超凡

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