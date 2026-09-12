温州日报 2026-09-12 10:19:01

温州网讯 9月9日，全国工商联在2026民营经济创新发展大会上发布“2026民营企业研发投入500家榜单”“2026民营企业发明专利500家榜单”等权威成果。两张榜单显示，我市分别有8家企业榜上有名。其中，龙湾区共有7家次企业跻身榜单，上榜数量位居全市各县（市、区）首位，成为观察温州民营经济向新提质的重要窗口。

龙湾区上榜企业名单。

细看两份榜单，龙湾分量十足。研发投入500强中，龙湾占4席；发明专利500强中，龙湾占3席。位于龙湾区的青山控股、瑞浦兰钧、人本集团三家企业更是同时跻身两张榜单。这些企业既舍得真金白银投入研发，又能拿出硬核专利成果，成为温州民企走创新驱动发展之路的标杆。

这份亮眼的成绩单，是龙湾长期锚定创新驱动发展战略的水到渠成。近年来，该区坚持把企业作为科技创新主体，以政策精准激励撬动研发投入，以产业链攻关组建创新联合体，以梯度培育壮大科创梯队，持续为创新“输血蓄力”。全区R&D经费投入强度连续六年位居温州第一，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达84.02%，位列全市第一。高能级产业平台集群成势，中国眼谷、国际云软件谷、温州新光谷“三谷”协同发力：中国眼谷入选浙江省推进长三角一体化发展典型案例，国际云软件谷开源鸿蒙小镇入选省级未来产业先导区培育名单，温州新光谷上半年产值突破400亿元，为企业技术攻关、成果转化搭起了广阔舞台。

真金白银的投入，正在转化为实实在在的产业竞争力。在龙湾，传统产业加快焕新，新兴产业加速起势。上半年，五大传统产业规上工业产值增长23.5%，五大战新产业规上工业产值增长25.7%，其中新能源、新材料、数字经济等战新产业增加值增速领先全市平均20个百分点以上。记者从龙湾区经信局了解到，1-7月，龙湾规上数字经济产业制造业增加值同比增长57.8%，增速居全市第一；规上软件和信息服务业营业收入同比增长67%，体量保持全市首位。细分赛道里，瑞浦兰钧户储电芯出货量、麦田能源户储市占率双双登顶全球，越来越多龙湾企业靠自主创新拿下行业话语权。

创新永无止境。接下来，龙湾将以此次榜单为新起点，持续深化“两新”深度融合，深耕人工智能等新赛道，加快推动产业转型升级，打造更具竞争力的创新生态，为温州民营经济高质量发展持续注入新动能。

来 源：温州日报

原标题： 双榜见证温州创新力量！龙湾企业上榜数领跑全市

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com