温州日报 2026-09-12 10:19:01

来自温州市重点制造企业、重点工业设计企业、传统外贸企业以及跨境电商相关重点企业决策层的52名学员“入学”研讨跨境电商“生意经”。

温州网讯 海外市场新机遇中潜在哪些风险？企业产品类型适不适合布局跨境赛道？9月11日，2026年温州市跨境电商精英人才培育工程培训班在世界温州人家园开班。来自温州市重点制造企业、重点工业设计企业、传统外贸企业以及跨境电商相关重点企业决策层的52名学员“入学”研讨跨境电商“生意经”。

据市商务局介绍，本次培训班培训时间为9月中旬到11月上旬，课程4期，每期2天共4期课程、免费开设，旨在培养一批具有国际战略思维、开拓创新能力的跨境电商企业经营管理人才，为打造高能级开放强市提供跨境智力支持和人才保障。

本次培训班精准匹配企业战略层面的认知需求与决策痛点。帮助企业认清当前外贸新形势、海外市场新机遇与潜在风险，科学研判是否布局跨境赛道、选择何种出海模式，统筹品牌建设、供应链改造、组织能力配套等相关工作，为企业后续跨境业务落地定方向、做决策、配资源，推动企业由产品外销向品牌出海、价值链升级转变。

课程紧密立足温州跨境电商发展实际，紧扣国家发展战略与行业政策趋势，围绕跨境电商全链路关键节点科学设置课程体系，内容覆盖产业发展研判、平台布局策略、出海实战运营、政策风险合规、AI跨境创新应用等重点板块。实现教学模式创新，综合运用专题授课、典型案例剖析、实地考察交流、现场教学等多元形式，在夯实学员专业理论基础的同时，强化实战能力锻造，实现理论学习与产业实践深度融合。

培训班邀请到政府主管部门、高校教授、跨境电商业内知名专家、优质服务商等专题授课，并导入浙江省跨境电商协会优质资源，同步搭建学员交流对接平台，帮助参训学员补齐跨境电商能力短板，拓宽产业视野，精准把握行业发展机遇，切实将学习成果转化为企业开拓海外市场的实效。

本次培训班结课后，市商务局将推出企业“陪跑计划”，联动各区县商务主管部门动态跟踪学员企业跨境电商业务开展、发展情况，组织商协会、平台企业、优质服务机构、市跨境电商专家等资源上门服务，针对企业在转型过程中遇到的平台入驻、品牌打造、供应链优化、合规发展等难点堵点问题，提供常态化、定制化的指导帮扶，培育一批本土跨境电商标杆企业，带动温州特色产业集群加快实现品牌化、数字化出海。

除面向企业决策层的培训班外，市商务局还将推出针对不同类型企业的跨境电商培训班：基础班，同市级跨境电商学院合作，面向零基础，未接触过外贸、跨境电商业务的中小型企业、个人开展系列培训课程，普及跨境电商基础认知、平台入门规则与基础运营知识；提升班，以温州市跨境电商公共服务中心为核心，面向初步接触过外贸、跨境电商业务，具备基础出海能力但增长乏力的中小微企业开展进阶培训。系列课程均免费向企业开放，市商务局还将统筹各地培训需求，继续开设系列培训课程。

来 源：温州日报

原标题： 专讲“生意经”！温州市跨境电商精英人才培训班开班

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com