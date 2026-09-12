温州晚报 2026-09-12 10:19:02

温籍青年艺术家陈汝、郑瑞芯作为牵头人，将同窗的创作带回故土，以年轻的视角重构传统笔墨语言。

温州网讯 日前，“时序天行”青年艺术家作品联展在温州美术馆开幕。展览由温州市文化艺术研究院（温州美术馆、温州书画院）主办，集结陈汝、郑瑞芯、雷坤铭、杨思、张玖煜、朱林涛六位毕业于中国艺术研究院的青年艺术家，涵盖人物、山水、花鸟、书法四大门类共73件作品。其中，温籍青年艺术家陈汝、郑瑞芯作为牵头人，将同窗的创作带回故土，以年轻的视角重构传统笔墨语言。展览将持续至9月20日。

笔墨从墙面走进日常

陈汝作品《清风峻节》

步入温州美术馆，迎面是一把静立在深灰色长桌上的素白折扇，扇面“岁寒三友”以浓淡笔墨写就，在晴光里愈显清劲。这是陈汝的作品《清风峻节》，也是策展团队的首个巧思。“书画不应该只是供人远观的陈设，应多多走进日常。”陈汝介绍，打破“书画只能远观”的刻板印象，正是本次展览的初衷之一。他们还将书画作品印制成杯子、钥匙扣等文创产品，让笔墨艺术从展厅走入日常烟火。

杨思作品《武夷山天游峰所见》

一楼空间紧凑精巧，小幅花鸟与山水小品错落排布，移步换景间各具韵致。杨思的《武夷山天游峰所见》以虚实笔墨透出山野清气，引得观众驻足细赏。他的山水立足传统构图，融入现代视觉思维，笔下兼具西川古村肌理与异域采风风貌。

陈汝作品《盎然》

郑瑞芯作品《盼明》

拾级走上二楼，视野豁然开朗，两幅大尺幅作品左右相对，形成十足的视觉张力。其中陈汝的《盎然》以春夏秋冬四时花卉组成四联屏，笔墨浓淡干湿交错，尽显蓬勃生机。往右侧走，郑瑞芯的《回南天》系列色调沉静，以高级灰调描绘老宅旧物，老电扇、旧墙面的轮廓若隐若现，绢本肌理在自然光下泛着柔和哑光。

郑瑞芯作品《回南天》系列

雷坤铭作品《无题三》

三楼展厅中，朱林涛的青绿山水与窗外绿意隐隐呼应，雷坤铭与张玖煜的书法作品有着独特气韵。对于大众觉得传统书画“远离生活”的普遍感受，张玖煜说：“传统书画的‘距离感’，根源在于它自带的‘权威距离感’，人们的认知常停留在‘工整、流畅’的抽象评价层面，没触及具体的感官体验。”因此他刻意将纸的肌理、墨的渗透、装裱的材质细节推到台前，让观众凭感官就能触摸到笔墨的温度。

一场跨越南北的笔墨对话

“作为温州人，这次把展览带回故乡，对我而言意味着归乡的艺术回望。”陈汝表示，瓯越文化一直滋养着自己的创作，此次办展既是向家乡汇报艺术成长，也是希望用作品和家乡观众做一次真诚的对话。

回乡办展的念头早在陈汝硕士求学期间便已萌生，去年九、十月正式启动筹备，前后历时近一年落地。“在北京求学时我就发现，北方创作风格和温州本土差异显著，希望集结这批同窗的作品回来，做一场南北艺术的交流。”陈汝说，六位艺术家虽身处各地，却有着一致的创作底色：扎根传统笔墨，却不囿于旧有范式，践行“笔墨当随时代”的创作理念。

郑瑞芯在材料探索上走得更远。她从米芾《画史》记载的“古法槌绢”技法中汲取灵感，复刻过程中因古今蚕种差异、工艺条件不同，意外得到斑驳独特的绢本肌理，便“将错就错”分化拓展古法流程，结合矿物颜料与蛤粉材质，让绢本兼具厚重感与柔润度。“经过特殊处理的绢本基底，恰好契合我想呈现的‘既有时间厚度，又含人情温暖’的感受。”郑瑞芯说，《回南天》系列以老宅旧物为题材，寄托着对家乡的怀念，也承载着她对材料语言的深度探索。

让传统艺术融入城市生活

自开展以来，观展人群的多元化也超出了他们的预期，各年龄层参观者络绎不绝。陈汝说：“既有四五十岁的书画爱好者，也有不少年轻人打卡，还有家长带着孩子进行艺术启蒙。开展期间即便遇上降雨，仍有观众专程赴展，这份热情让我很受触动。”

郑瑞芯说：“在家乡办展和在北京的感受截然不同。在北京做展览，更多是学术圈层之间的交流，身在异乡，难免会有一份疏离感；回到家乡办展，亲友师长齐聚，处处都是亲切感。此外，温州美术馆松弛的展览氛围，也让艺术更贴近生活本身。好的展陈空间对作品的呈现至关重要，能够充分释放作品本身的感染力。温州美术馆自然和谐的审美气质，和我们‘艺术贴近生活’的创作内核高度契合。”

温州美术馆副馆长黄碧红说，此次展览是温籍青年艺术家对家乡的回馈，他们以年轻鲜活的视角重构传统笔墨，感知四季荣枯。“温州美术馆一直致力于为青年创作群体搭建展示平台，希望未来有更多年轻人把作品带到温州，也把更多可能性带到温州。”

摄影:受访者供图 温州美术馆供图

来 源：温州晚报

原标题： 时序天行 笔墨归乡 他们和同窗带来“年轻的视角”

本文转自：温州新闻网 66wz.com