温州晚报 2026-09-12 10:19:02

近日，浙江省经济和信息化厅发布《关于第十一届“创客中国”浙江赛区暨“浙江好项目”中小企业创新创业大赛50强、30强项目名单的公示》，温州共有6个项目跻身50强。

温州网讯 近日，浙江省经济和信息化厅发布《关于第十一届“创客中国”浙江赛区暨“浙江好项目”中小企业创新创业大赛50强、30强项目名单的公示》，全省共50个优质项目入围，其中前30强将登上全省总决赛路演舞台，温州共有6个项目跻身50强，其中4个项目入围30强，成绩斐然。

此次，温州有3个企业组项目、1个创业组项目入围全省 30 强，其中企业组包含浙江星曜半导体有限公司的“商业航天卫星通信专用高性能射频芯片国产化”项目、伊发控股集团有限公司的“基于物理 AI 的全域电网自主巡检智能系统”项目、维眸生物科技（浙江）股份有限公司的“新靶点新剂型自主研发眼表及眼底创新药平台”项目；创业组为浙江航芯国创科技（温州）有限公司的“工业级 WAG-Ring MEMS 惯性导航芯片研发及产业化”项目。

除上述 4 个 30 强项目外，温州另有 2 个项目入选全省 50 强，分别是宇泛智能科技股份有限公司的“赛博灵宠 —— 面向复杂工程与多场景巡检的具身智能平台”项目、乐清晶虹达半导体科技有限公司的“新型显示与 AI 芯片封装的基石 ——TGV 玻璃基板”项目。

值得关注的是，在入围 30 强的温州项目中，星曜半导体的项目此前已在温州区域总决赛中摘得企业组特等奖，伊发控股、维眸生物、浙江航芯分别在人工智能、生物医药、新一代信息技术赛道海选赛中展现突出实力，获得佳绩。

本届“创客中国”浙江赛区全省总决赛首次落地温州。今年7月，温州赛区在市级选拔阶段就征集到383个项目，经过五场分赛道海选、80余场备赛培训的层层打磨，最终25个具备核心技术、市场前景与成长潜力的优质项目晋级温州区域总决赛，再从中择优推选优秀项目出征全省舞台。

温州作为民营经济大市，近年来在芯片半导体、人工智能、生物医药等硬科技赛道持续发力，本届赛事中温州入围项目横跨射频芯片、惯性导航芯片、电网智能巡检、眼科创新药、具身智能等多个前沿领域，展现出“温州制造”向“温州智造”加速跃迁的生动图景。

来 源：温州晚报

原标题： 第十一届“创客中国”浙江赛区名单公示 温州6个项目入围

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com