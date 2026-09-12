龙湾文旅体投资发展集团、龙湾区融媒体中心 2026-09-12 10:19:03

温州人期待已久的首个大型海洋主题商文旅综合体——辛巴达海洋欢乐城即将揭开面纱。

温州人期待已久的首个大型海洋主题商文旅综合体——辛巴达海洋欢乐城即将揭开面纱！目前项目已全面启动招商离我们“逛海”的日子越来越近了。

这座由龙湾文旅体投资发展集团重磅打造的海洋欢乐城，以辛巴达航海探秘为故事主线，融合深海与雨林双重自然意境，打造集观赏、研学、演艺、体验、美食、社交于一体的沉浸式都市栖息地。

辛巴达项目概况

项目总建面20000平方米，配备200个专属车位，足够你逛上一整天都不重样。地段有多硬核？项目落子在龙湾城市成熟核心圈层，西靠龙湾区政府、市民公园，旁边就是世界500强青山控股总部。周边住宅、写字楼、学校、酒店密集环绕，辐射千万级人口。无论是周边居民，还是跨区打卡，都很方便。

作为温州首个大型海洋主题商文旅综合体，辛巴达的“杀手锏”在于——不复制传统商场的千篇一律，而是用场景说话。深海探秘+热带雨林双主题沉浸式造景，搭配四大王牌剧场和五大沉浸式场景。灵动唯美的美人鱼演艺、全景海底观光隧道、沉浸式7D深海观影、趣味十足的海狮脱口秀，搭配荒野海滩、雨林秘境、海洋之心、极光蜉蝣、蔚蓝剧场多维景致，随手一拍都是大片。

不止场景极具特色，项目更是浙江省首家光伏海洋欢乐城，以低碳科技赋能全新商业形态，实现生态、艺术与商业的深度融合，让每一次游玩，都多了一份绿色生活的意义。

从亲子研学到情侣约会，从闺蜜拍照到朋友聚餐，辛巴达海洋欢乐城正在把“海洋梦”变成温州人日常的一部分。招商已启，开业可期，这座温州人自己的海洋欢乐城你准备好来探险了吗？

来 源：龙湾文旅体投资发展集团、龙湾区融媒体中心

原标题： 辛巴达海洋欢乐城要来了！家门口的“深海奇遇”抢先看→

本文转自：温州新闻网 66wz.com