9月16日12时，全面开渔！
伏季休渔期即将结束，趁着晴好天气，温州洞头的各渔港码头迎来备航热潮。渔民们忙着修缮渔具、储备出海物资，为出海做着最后的准备，就等着9月16日开渔扬帆出海，开启新渔季。
▲资料图 洪建栋 摄
小编从市农业农村局了解到，从9月16日12时起，我市2430余艘海洋渔船将全面开捕。
与8月份开始的专项（特许）渔业捕捞不同，9月16日的东海全面开渔，标志着伏季休渔禁令的全部解除。两者在作业资格和渔船类型上有明显区别：
专项（特许）渔业捕捞期间，只有持有专项捕捞许可证的桁杆拖虾船、笼壶船、刺网船和灯光围敷网船四类渔船可以出海作业；而到了9月16日，所有类型的渔船，包括单拖、双拖网船和张网船等大型捕捞船只，全部可以扬帆出海，奔赴各自的作业海域。
在捕捞品种上，专项（特许）渔业捕捞主要针对虾蟹类和中上层鱼类，而全面开渔后，随着大拖网等作业方式全面铺开，渔民将能够捕捞到带鱼、大黄鱼、鱿鱼等底层经济鱼类，届时市民餐桌上的海鲜品种将更加丰富多样。
9月伊始，洞头区岙仔码头早已忙成一片。
接下来，带鱼、鲳鱼、黄鱼……活蹦乱跳的生猛海鲜们将在餐桌上掀起一阵鲜味狂欢！
最后，祝广大渔民朋友们顺风顺水，满载而归！
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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